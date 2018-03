La Balona rinde visita al UCAM mirando a la cuarta plaza

La Balona, que enlaza tres deplazamientos sin perder, visita esta mañana al UCAM en un duelo entre aspirantes a auparse a la zona VIP de la clasificación del grupo IV de Segunda B, en el caso de los locales, con exigencias infinitamente mayores debido a su presupuesto. Los albinegros acuden sin el meta Montoya, uno de sus pilares, por culpa de una lesión, lo que propicia el debut de Alberto Martínez y la inclusión en la convocatoria del juvenil Víctor Ayala.

La Balona afronta su partido, por segunda semana consecutiva, con opciones reales de acabar la jornada en una cuarta plaza. Bien es cierto que la carambola que propiciaría su regreso a la zona noble de la clasificación no es precisamente fácil. Los albinegros precisan vencer en La Condomina, que el Murcia no pase del empate en Marbella, que el Granada B -que juega como local- no derrote al Jumilla e incluso, ante la posibilidad de un múltiple empate, que el Melilla no supere al Écija.

También son baja Joe y José Ramón, lesionados. Por decisión técnica se quedan en casa Dani Espinar y Juanmi Carrión. Entra entre los viajeros Mario Abenza, que se había caído de las últimas citas.