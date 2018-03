La Balona recibe al Villanovense

Real Balompédica y CF Villanovense disputan esta tarde un partido que se asemeja mucho a esos combates en los que se determina qué púgil es realmente el aspirante a pelear por el título. Si uno de ellos gana se habrá enganchado, puede que definitivamente, a la pelea por alcanzar la cuarta plaza en las nueve jornadas que restan. El perdedor habrá dado un paso atrás puede que no definitivo, pero sí muy importante para verse descabalgado de esa posibilidad. Los de casa afrontan el duelo con las bajas de Joe, José Ramón, Elías Pérez y Javi Montoya. En el once será novedad Ismael Chico y no es para nada descartable que también Wilson Cuero, que ha evolucionado de manera muy favorable.

Los albinegros, después de siete jornadas sin conocer la derrota, mantienen intactas sus aspiraciones de alcanzar hoy la cuarta plaza, después de que el Granada B cayese ayer en Cartagena. Eso sí, los de Julio Cobos están obligados a romper con una racha de empates que ya se prolonga por tres semanas. Una cosa es que el conseguido en la visita al UCAM dejase un excelente sabor por el momento en el que llegó el tanto y otra muy diferente es que sumando de uno en uno puedan llegar a un objetivo más ambicioso que la salvación con tranquilidad.

La directiva, consciente de la importancia del duelo y del hándicap que supone que sea ofrecido en directo por Andalucía Televisión, decidió el lunes llevar a cabo una notable reducción de precios, de forma que las entradas en Tribuna costarán ocho euros y en Preferencia, cinco. Esa medida llegó acompañada de un llamamiento del propio presidente, Raffaele Pandalone, para que los linenses respalden al equipo.