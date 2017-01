La Balona merece más que la igualada

Balona:Óscar Santiago, Bauti, Olmo, Mario Gómez, Rulo, Juampe, Ismael Chico, Carlos Selfa, Zamorano (Stoichkov), Maurí (Canario, 50') y Francis Ferrón (Álex Rubio). Jaén: Felipe Ramos, Ordóñez, Nando, Mario Ramón, Cifu, Óscar Quesada, Rafa Mella (Trujillo' 70'), Víctor Andrés (Á. Aguado, 60'), Vitu (Orbegozo, 79'), Sergio Molina y Santi Villa. Árbitros: Abraham Domínguez Cervantes (malagueño). Amarillas al local Canario y a los visitantes Víctor Andrés, Álex Carmona -éste en el banquillo- y Mario Ramón. Incidencias: Encuentro de la vigésima jornada de Liga, primera de la segunda vuelta, disputado en el Municipal de La Línea ante unos 800 espectadores.

Cuando no es una cosa, es otra, pero lo único cierto es que la Balona no logra separarse de la zona de riesgo. Esta vez la centanaria escuadta de La Línea, aunque fuese a trompicones, mejoró algo la imagen del último partido de 2016 e incluso disfrutó de un puñado de ocasiones de gol que le hicieron acreedora al triunfo. Sobre todo porque fue el único equipo que lo buscó. Sin embargo dejó escapar una victoria que hubiese valido su peso en oro. Los albinegros consiguieron mantener la portería a cero pero acabaron firmando un empate que les supone un salvoconducto para abandonar el temido puesto de promoción, pero que deja entre los suyos una sensación de incertidumbre y preocupación.

La lectura del partido para los de casa resulta muy sencilla: el equipo no está bien, no desprende buenas sensaciones y hay futbolistas que se suponen pilares que son una sombra de sí mismos. La presencia de alguno de ellos en el once se hace dificíl de digerir.