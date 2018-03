La Balona se lleva un punto en el minuto 93

Está escrito que el fútbol da y quita casi siempre en la misma proporción y que no tarda demasiado en saldar sus deudas. El tiempo añadido, que la Real Balompédica había maldecido en los dos últimos duelos porque se dejó en el camino nada menos que cuatro puntos, le permitió ayer lograr un empate en el siempre complicadísimo campo del UCAM de Murcia. Los albinegros, que marcaron por medio del colombiano Wilson Cuero en el 93' se habían hecho acreedores durante la segunda parte de sobras a esa igualada y, de haber marcado antes, quién sabe si a algo más. Estas tablas, sumadas al resto de los marcadores de la jornada, permiten a los de Julio Cobos mantenerse a dos puntos de la cuarta posición y, después de salir indemnes de una plaza tan complicada como La Condomina, les confirma como poco, a candidatos a la liguilla.

La primera parte comenzó con el dominio de los locales, para quienes parecían que el cambio en el banquillo había supuesto una inyección de energía en el campo.

La posesión del balón pertenecía al UCAM que comenzaba a acercarse con cierto peligro al área del debutante Alberto Martínez, quien resolvió este primer compromiso con nota.

Marc Fernández que ya había probado suerte en un par de ocasiones finalmente logró adelantar a su equipo en el 17', después de una acción en la que dejó el sello de su indiscutible calidad.

El gol dejó tocado a los albinegros, que no conseguían cogerle el pulso al partido. Sin desmerecer, pero estaban un peldaño por debajo del dinamismo de los universitarios, lo que no impidió que Sana fuese objeto de un penalti indiscutible que el árbitro, parcial toda la mañana, decidió ignorar.

En la segunda mitad la tónica de juego cambió radicalmente. La Balona dejó claro desde que saltó al campo que no se conformaba con la derrota y paulatinamente fue metiéndole más ritmo a su juego, hasta que fue el UCAM el que se tuvo que agazapar en su campo. Los segundos 45 minutos visitantes fueron sobresalientes.

Los linenses estaban disfrutando del control del balón, aunque en alguna ocasión a la contra el UCAM les recordaba que no podían cometer errores. Los cambios de Julio Cobos demostraban la voluntad de la Balona de no rendirse. De hecho una de las claves fue la entrada de Wilson Cuero, que dotó a los visitantes de más presencia arriba, en lugar de un Sergio Molina que no tuvo su mejor día, sin olvidar la excelente media hora del capitán Ismael Chico.

Ni siquiera en el añadido tiró la toalla la Balona. Siguió erre que erre hasta que en el 93' un centro al área fue espectacularmente cabeceado por el colombiano Wilson Cuero y supuso el empate.