La Bahía, lista para despedir el año

A las 13:00 horas de hoy sonará el primer bocinazo de salida para la XIV Regata de Año Nuevo, a su vez IX Memorial Kim Lythgoe. La Federación Andaluza de Vela vuelve a llenar de velas la Bahía de Cádiz para despedir un nuevo año con una prueba que se desarrollará hasta el sábado 30 y que está abierta a un total de cinco disciplinas, en concreto las clases de windsurf Raceboard, Techno y RS:X, además de las disciplinas Láser Radial y Láser 4.7.

La XIV Regata de Año Nuevo es una prueba de alto nivel con la que la Federación Andaluza despide el año náutico y da la bienvenida a una nueva temporada poniendo a prueba a los mejores especialistas, que en el caso de los anfitriones también buscarán en aguas gaditanas las copas autonómicas de todas las clases a excepción de los 4.7, siendo esta la disciplina que más deportistas reunirá en el área de regatas.

Para la ocasión se dan cita un centenar de deportistas de una decena de países atraídos por una prueba ya clásica en el calendario y también por su valor como banco de pruebas de cara a la próxima campaña. De esta forma, junto a la del país anfitrión ondearán las banderas de Venezuela, Rusia, Francia, Bélgica, Paraguay, Lituania, Suecia y Ucrania, países representados por sus mejores exponentes, que en muchos casos pasan largas temporadas entrenando en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la FAV en El Puerto, donde durante los últimos días ya se ha respirado el gran ambiente previo a la regata.

Todas las clases albergarán a un elenco de deportistas de todas las edades, de infantiles a veteranos pasando por las categorías juvenil y senior. En las disciplinas Láser no faltarán deportistas experimentados como Antonio Coronilla (CN El Trocadero de Puerto Real), vigente campeón de la Copa de España de Standard pero que navegará en Radial, frente a jóvenes como Manuel Ollero (RC Náutico de El Puerto), que ganó en 4.7 el pasado año. También será esta la primera ocasión en la que el windsurfista Fernando Lamadrid compita en la categoría absoluta tras ganarlo prácticamente todo en juveniles. Lamadrid (CN Puerto Sherry) llega con un abultado currículo en el que, entre otros, aparecen títulos de campeón de España de RS:X Juvenil.

Uno de los principales atractivos será verle competir frente a Juan Manuel Moreno (Vistahermosa CG), deportista que llega precedido por una gran expectación tras denunciar su situación de desamparo ante la Federación Española. Moreno, con tres campañas olímpicas a sus espaldas, tiene Tokio en su objetivo y será esta su primera oportunidad de sacar fruto al trabajo que viene haciendo en los últimos meses para demostrar a todos que es un valor seguro. En esta misma clase, pero en versión femenina, la cita permitirá ver en acción a la campeona de España y miembro del equipo preolímpico español Blanca Manchón (CN Sevilla), en plena preparación tras retomar su carrera tras ser madre.

Manchón espera la máxima oposición por parte de las rusas Anna Khvorikova y Maria Lemenkova y la sueca Fanny Baumann, pero se encuentra fuerte, "Apenas he dejado de entrenar desde que volví del Mundial de Japón y cada vez me siento mejor sobre la tabla. Espero acabar el año con los buenos resultados que he tenido durante todo 2017 y seguir demostrando que aún sigue habiendo Blanca Manchón para rato". En esta clase participa también la joven Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry), una deportista que trabaja muy duro y que ahora tendrá la oportunidad de enseñar su estado de forma.

Muchos títulos suman los inscritos en la clase Raceboard, en la que participan la campeona del mundo máster, María Antonia Domínguez; el campeón de España veterano y campeón del mundo superveterano, Paco Manchón, y el campeón de la Copa de España, Curro Manchón, los tres ondeando la bandera del CN Sevilla. Por último, en las disciplinas Techno el nivel es impresionante. Solo por destacar algunos aspirantes, competirán los regatistas del CN Sevilla Daniel Sánchez, campeón de la Copa de España de Techno Sub 15, o el portuense Aurelio Terry, que lidera todas las quinielas en su categoría, la Sub'17.

Para hacer posible la Regata de Año Nuevo, la Federación Andaluza emplea a más de una veintena de personas necesarias para poner en funcionamiento la maquinaria en el agua y también en tierra, entre comités de llegada, salidas, balizadores, jueces, personal de la oficina de regatas, seguridad, área médica o marinería.

La XIV Regata de Año Nuevo rinde homenaje por noveno año a la memoria del francés Kim Lytghoe, que fue entrenador de las olímpicas Marina Alabau y Blanca Manchón y que falleció trágicamente en accidente.