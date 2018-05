Una de Cal y otras de arena

Las Honda pegan fuerte este fin de semana en el Circuito de Jerez. Es la primera conclusión que dejó ayer la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España en Jerez. Cal Crutchlow encabezó la tabla de tiempos con Dani Pedrosa, pese a no estar al cien por cien, rodando a 28 milésimas del británico, mientras que Marc Márquez, que lideró el FP2 hasta los minutos finales, acabó quinto pero lastrado por una caída en Dry-Sack en el tramo final del entrenamiento cuando buscaba su mejor vuelta. "Me he caído pero la culpa es mía", terminó reconociendo. Entre medias se colaron la Yamaha de Johann Zarco, de nuevo el primer piloto de la marca de los diapasones, y la Suzuki de Andrea Iannone. Dovizioso, actual líder del Mundial, Lorenzo y Miller siguieron la estela de Márquez mientras que las 'pata negra' del Movistar Yamaha naufragaron, con Rossi en la novena posición y Viñales aún más atrás en la décima.

El nuevo asfalto va a permitir que posiblemente caiga hoy en la Q1 el registro de la mejor vuelta, en poder de Jorge Lorenzo desde 2015 con 1:37.910. El propio balear apuesta por ello como atestiguó en la conferencia de prensa, reconociendo que se va un segundo más rápido que antes del reasfaltado. "Han hecho gran trabajo", apuntaba Valentino Rossi en el 'hospitality' de Yamaha, quien reconocía problemas en la aceleración y en la salida de las curvas.

A Honda le va todo rodado. Crutchlow, Márquez y Pedrosa probaron en el entrenamiento de la mañana los neumáticos blandos y medios y testarán el duro para la jornada de hoy. Márquez reconoció sentirse igual de cómodo con el blando que con el medio pero con la anunciada subida de temperaturas tanto para hoy como para la carrera la elección del neumático será crítica. Por la mañana, Dovizioso había dominado la primera sesión por delante de Marc -se quedó a siete milésimas- y Pol Espargaró logró un meritorio tercer tiempo que luego no pudo refrendar en el segundo libre de la jornada.

En el FP2, Márquez salió decidido a marcar un buen crono y bajó marcó en tres vueltas consecutivas el mejor registro. Su compañero de box, Dani Pedrosa, afrontó el día sin saber cómo iba a responderle la mano derecha. Completó 40 giros entre los dos entrenamientos y acabó con el segundo mejor crono de la jornada. El de Castellar del Vallés aguantó bien el dolor y confía en que mañana haya remitido algo más aunque dijo que le falta fuerza y quizá eso lo pueda pagar en la carrera, por lo que hoy es vital hacer una buena crono para estar lo más delante posible.

Johann Zarco, nuevo piloto de KTM para 2019, sigue sacándole todo el jugo a una Yamaha con configuración de 2017 mientras que Rossi y Viñales siguen sin encontrar el camino. El español considera que un año después están en el mismo punto.

La parrilla se configura hoy pero, por lo que se vio ayer, las Honda están un paso por delante en este Gran Premio de España.