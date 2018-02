El Atlético recortó nueve puntos al Barça en tres jornadas el año que fue campeón de Liga

El Atlético de Madrid encara los últimos dieciséis partidos de la Liga a nueve puntos del liderato del Barcelona, una distancia que ya recortó en tres jornadas, de la 31 a la 33 de la temporada 2015-16, con tres victorias consecutivas y otras tantas derrotas del bloque azulgrana, que aun así fue campeón.

En el capítulo número 30 de aquel curso, el Barcelona sumaba 76 puntos por los 67 que acumulaba el Atlético.

"Estamos a falta de muy poco con la posibilidad de, si lo hacemos bien y el Barcelona no gana, acercarnos. Y todo eso siempre es ilusión y entusiasmo y con eso esperamos saltar al campo, en un estadio que estará lleno. Esperamos responder", decía entonces el argentino Diego Simeone.

El Atlético venció al día siguiente, el 2 de abril de 2016, al Betis por 5-1. Fernando Torres, Antoine Griezmann (2), Juanfran Torres y Thomas Partey marcaron los tantos del equipo rojiblanco. El Barcelona, después, perdió 1-2 con el Real Madrid en el Camp Nou para dejar la renta azulgrana en seis puntos al frente de la tabla.

Esa combinación, el triunfo del Atlético y la derrota del Barcelona, se repitió a la siguiente jornada. El equipo entrenado por Diego Simeone venció por 1-3 al Espanyol, con tantos visitantes de Fernando Torres, Griezmann y Koke Resurrección el 9 de abril de 2016. Ese mismo día, el conjunto catalán cayó 1-0 en San Sebastián.

La jornada 32 concluyó con la distancia reducida a tres puntos, nivelada el siguiente fin de semana, cuando el Atlético de impuso al Granada en el Vicente Calderón por 3-0, con goles de Koke, Torres y Correa, y el Barcelona cedió en el Camp Nou ante el Valencia por 1-2.

No le bastó al Atlético ni para tomar el liderato, porque el Barcelona tenía mejor diferencia particular en sus enfrentamientos directos en aquella Liga, ni para después ser campeón, porque el club azulgrana ya no falló más en las cinco jornadas finales. Ganó 0-8 al Deportivo, 6-0 al Sporting, 0-2 al Betis, 5-0 al Espanyol y 0-3 al Granada para sentenciar un título que ya parecía suyo antes.

El Atlético, a la vez, perdió uno de esos cinco últimos encuentros, el 2-1 con el Levante en la penúltima jornada, y venció sus otros cuatro: 0-1 al Athletic Club, 1-0 al Málaga, 1-0 al Rayo Vallecano y 2-0, ya sin posibilidad de alcanzar al Barcelona, al Celta en el capítulo final del curso. Terminó tercero a tres puntos.