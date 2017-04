El Atlético Sanluqueño está más vivo que nunca

El Atlético Sanluqueño logró tres puntos de oro el Sábado Santo en Marbella gracias a un gol de penalti conseguido por Parada en el minuto 12, tanto que consiguieron hacer valer los visitantes con un gran trabajo defensivo. El equipo de Rafael Carrillo maniató en todo momento a un dubitativo rival que no encontró la forma de crear ocasiones. En la segunda parte dominaron mucho los locales, pero no vieron huecos salvo en alguna jugada a balón parado. Por su parte, el Sanluqueño tuvo algunos contragolpes para haber sentenciado el choque y eliminar la incertidumbre del corto marcador, aunque realmente no sufrió demasiado en el tramo final.

El primer acercamiento peligroso lo protagonizó el Sanluqueño por medio de Antonio Jesús, que ganó la espalda a la defensa y llegó a la línea de fondo pero su centro no encontró rematador (minuto 10). En la continuación de la jugada hubo dos saques de esquina que embotellaron al Marbella.

Y solo un minuto después, penalti de Danilo sobre Mawi que transformó Parada para poner por delante al conjunto visitante y dinamitar el partido cuando solo se llevan jugados 12 minutos. El Atleti había hecho lo más difícil, ponerse por delante en el marcador en su visita a un aspirante a jugar el play-off de ascenso, del que estaba a solo un punto antes de recibir a La Lety.

Los blanquillos acusaron mucho el golpe y, en un descuido en la acción siguiente, Mawi se marchó en velocidad y cuando parecía que iba a anotar el segundo remató fuera en el mano a mano ante el portero (min. 13). Se salvaba el Marbella de que el encuentro se le pusieran muy cuesta arriba desde el principio y tenía tiempo por delante para reaccionar, aunque fue el Sanluqueño el que se creció.

Los visitantes eran un equipo con mucha más fe en su juego que los marbellíes, que se desdibujaron totalmente tras el penalti. Así se cumplían los primeros 20 minutos sin que el conjunto local se hubiera acercado por la portería de Diego García. El Sanluqueño estaba muy bien plantado en defensa, sin hacer ningún tipo de concesión, y daba sensación de peligro en algunas de sus salidas en velocidad ante el dubitativa defensa local.

La media hora de partido se cumplió sin sobresaltos en las áreas y con el tiempo corriendo a favor del conjunto visitante, muy necesitado de puntos para aferrarse a la salvación.

Hasta el minuto 32 no llegó la primera ocasión para el Marbella, con una falta directa desde la frontal del área que lanzó Añón contra la barrera pero el propio futbolista recogió el rechace y golpeó con violencia muy cerca del poste.

En el minuto 41, tras un saque de esquina, Beitia envió un balón al área que tocó Tiri y se marchó junto al poste.

Fueron las dos acciones más peligrosas, ambas tras balón parado, de los locales ante la zaga visitante, que se mostró muy segura en todo momento.

Así concluyó un primer tiempo con mucha pocas ocasiones, sin ninguna intervención destacada de los porteros y en la que sacó petróleo el Sanluqueño.

En la segunda parte fue el jugador sanluqueño Kike Márquez, que acaba de entrar en los locales, el protagonista en la primera acción con un buen centro desde la banda al que no consiguió llegar en el segundo palo Goti. El Marbella se volcó pero en el minuto 51 los visitantes lanzaron un gran contragolpe, Mawi se quedó de nuevo solo ante Manu, pero su disparo fue demasiado flojo y pudo desviarlo el portero del cuadro marbellí.

Volvía a salvarse el equipo local, que dominó de forma clara en este segundo tiempo y acosó la portería del Sanluqueño, aunque le costó crear ocasiones. Al tiempo, con el paso de los minutos quedaba cada vez más a merced de los contragolpes del rival.

El equipo local se movía sobre la cuerda floja, ante un rival que se veía acosado pero se defendía bien, no hacía concesiones y buscaba las salidas rápidas.

La ansiedad era cada vez mayor en el Marbella, que se estrellaba una y otra vez ante el frontón que planteaba el Sanluqueño, que defendía con uñas y dientes una victoria vital para su superviviencia.

En el minuto 75, en la continuación de un saque de esquina la tuvo Danilo, pero su disparo se marchó arriba. Y en el 82, el remate desde dentro del área fue de Zé Turbo pero paró Diego García.

Se iban agotando las opciones de los locales, mientras el Sanluqueño veía cada vez más cerca tres puntos de oro. El árbitro añadió seis minutos, y en el 96 llegó el último cartucho de los locales, con un remate de Ebu que se estrelló en el palo.