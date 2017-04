El Atlético Portuense cierra la liga regular 2016/17 en campo de la UR Almería

El primer equipo senior del At. Portuense concluye mañana su participación en la liga regular del grupo C de División de Honor B en tierras almerienses. La jornada 22ª, última de la liga 2016/17, será decisiva para establecer los puestos que pudieran suponer el descenso directo o jugar una eliminatoria de permanencia. A partir de las 12:00 horas, en el estadio de La Juventud, se enfrentarán la UR Almería, clasificada en 11º lugar, y el equipo portuense, que es noveno. Pero ahora mismo se hallan separados tan solo por cinco puntos, que son precisamente los que obtendrá el equipo local si gana el partido y obtiene el bonus ofensivo. También es decisivo el partido que jugará Ingenieros Industriales contra Olímpico de Pozuelo, ambos madrileños, para establecer el orden de los últimos lugares de la tabla, que cierra ya descendido Helvetia. El CRAP portuense ha de marcar su objetivo mínimo, si no es posible ganar, en sumar un punto bonus ofensivo o defensivo, lo que le permitiría quedar por encima de la UR Almería. Por tanto, todo pendiente hasta el pitido final. Previamente, en el polideportivo portuense se jugarán hoy tres partidos de categorías inferiores correspondientes a la segunda fase de Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Comenzarán los más pequeños a las 16:30 para enfrentarse al Ciencias Cajasol, seguidos de los Sub-18 a las 17:45 y los Sub-16 a las 19:15, ambos contra Mairena y esperando contar con el apoyo de los aficionados. Destacar el pase a la final del Europeo Sub-20, en Rumanía, de una selección española de la que forma parte Gabriel Vélez Gabri, jugador del CR Atlético Portuense.

Gabriel Vélez Gabri en una de sus habituales salidas en ataque correspondiente a la actual temporada 2016/17, que le ha llevado a formar parte de la selección española Sub-20 en Rumanía. / FOTO: Azahara Zayn