El At. Portuense, con el objetivo de puntuar en casa y salir de los puestos de descenso

Penúltima jornada de División de Honor B, en la que los portuense saltarán el domingo a las 12:00 horas al campo del polideportivo municipal Rafael Sánchez con el objetivo de ganar el partido y si es posible obtener también el bonus ofensivo. Su rival, el Helvetia Rugby, es el último clasificado y no está realizando una buena temporada, pero esto no ha de confiar a los locales, quienes no podrán contar con la totalidad de su plantilla, muy mermada por las lesiones y por la ausencia de Gabri, que se encuentra concentrado con la selección española sub-20. A pesar de ello, el CRAP ha de intentar por todos los medios sacar los cinco puntos en el partido, lo que le puede llevar, a la vista de los emparejamientos de los equipos de la zona baja de la tabla, a remontar hasta la novena posición y salir de los puestos de descenso y promoción. La baja de Gabri será muy importante pero el club portuense se alegra de que el jugador se encuentre convocado, desde el pasado día 20 hasta el 2 de abril, para participar en el Campeonato de Europa sub-20, que tendrá lugar en Bucarest (Rumanía). La jornada se presenta bastante completa con el resto de equipos en competición ya que, previamente, mañana se juegan varios partidos de distintas categorías inferiores. El equipo femenino se desplaza hoy a Miguelturra (Ciudad Real) para disputar el Torneo Seven Femenino de la FAR en el que participan equipos procedentes de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Linares, Granada, Almería, Málaga y Ciudad Real. Por su parte, los sub-18 juegan en Málaga a las 13:00 y los sub-14 se desplazan a Huelva para enfrentarse a las 11:15 contra el Tartessos.

Último partido en casa de la temporada 2016/17 de División de Honor B frente al Helvetia Rugby, en el que el CR At. Portuense espera contar con el apoyo de su afición para ganar el encuentro. / Foto: Azahara Zayn