Astrid Fina, sexta plaza en eslalon; Víctor González, duodécimo

Astrid Fina, flamante medallista de bronce en la modalidad de snowboard cross, volvió a competir en las pistas de Jeonseong en eslalon, terminando su participación en los Juegos de invierno con un sexto puesto.

La barcelonesa estuvo lejos de las medallas en las tres bajadas que realizó y concluyó sexta con un mejor tiempo de 1.07,11, a 10,17 de la vencedora, la holandesa Bibian Mentel-Spee. La plata fue para la estadounidense Brittani Coury y el bronce para la holandesa Lisa Bunschoten.

La deportista catalana reconoció que la nieve caída las últimas horas pudo influir en su rendimiento respecto a la anterior prueba, en la que el tiempo fue algo más caluroso.

"La nieve el otro día estaba diferente y pudimos entrenar dos días en el circuito. Para el eslalon sólo pudimos hacer una bajada de entrenamiento, porque estaba lloviendo y la nieve no estaba bien. La noche anterior a la carrera heló y no hemos podido hacer ni una manga de entreno. Me ha costado adaptarme", señaló.

Por su parte, Víctor González cerró su participación en Pyeongchang, en sus primeros Juegos Paralímpicos, con un duodécimo puesto en la modalidad de snowboard eslalon.

Víctor González, de 47 años y con una invasión medular del 30%, realizó tres bajadas en su prueba. La mejor fue la primera, en la que hizo un tiempo de 1.21,59, que lo situó en la duodécima plaza. El oro y la plata fue para los estadounidenses Noah Elliott y Mike Schultz; el bronce fue para el croata Bruno Bosnjak.