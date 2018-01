Asensio no apaga las dudas

El Real Madrid dejó bien encarrilada su eliminatoria de cuartos ante el Leganés gracias a un tanto de Marco Asensio, quien salvó a los suyos en un partido gris.

Con ganas de dar continuidad a los habituales en Copa, Zidane y Garitano apostaron por dos onces muy semejantes a los que se vieron en los encuentros de vuelta de octavos ante Numancia y Villarreal.

Comenzó el choque con el Real Madrid monopolizando la posesión mientras estudiaba cómo hacer daño al rival. La situación provocó un ritmo lento, sólo roto por las proyecciones de los laterales blancos y los balones largos del anfitrión. Éstos propiciaban carreras cuerpo a cuerpo entre los atacantes y los zagueros que siempre caían del lado de los segundos.

Algunas las ganó Vallejo durante el tiempo que estuvo en el campo, menos de quince minutos. Una lesión muscular le obligó a dejar su sitio a Nacho. Los visitantes, cortocircuitados, exhibían calidad individual sin fluidez colectiva ante un contrario que les dejaba hacer. De hecho, la ocasión más clara no llegó por mérito suyo, sino por demérito del Leganés. Un fallo de Rubén Pérez al borde del área dejó a Kovacic solo ante el portero. El croata tiró fuera. Desde ahí al descanso la defensa únicamente tuvo que hacer esfuerzo extra para sacar bajo palos un disparo de Carvajal.

La misma tónica siguió la reanudación. Unos aguardaban su oportunidad dando por bueno no encajar mientras los otros no sabían de qué manera solucionar el entuerto. Y como el Madrid no terminaba de reaccionar, sucedió que acabaron animándose los locales. El primer aviso lo dio Naranjo. Sin embargo, más cerca del gol estuvieron después, cuando Llorente rozó una falta y el larguero impidió que introdujera el esférico en su propia portería.

Zidane tiró de lujo con Modric e Isco y Garitano apeló a Amrabat. El marroquí inquietó desde su irrupción sirviendo un centro medido al segundo palo que Beauvue enganchó de volea. Casilla evitó el tanto con una gran parada.

También estuvo acertado Champagne en un uno contra con Lucas. Pero el destino le guardaba un cruel desenlace al Leganés. Cuando el duelo agonizaba y el Madrid ya se preparaba para seguir cargando con las críticas, resolvió la ecuación. Un centro de Theo lo culminó en el primer palo Asensio.