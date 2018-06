La Asamblea aprueba las cuentas y la gestión de Garbajosa

La Asamblea General de la Federación Española de Baloncesto aprobó por unanimidad las cuentas de 2017 y el presupuesto para 2018, así como la gestión de su presidente, Jorge Garbajosa, en su segundo año.

El ex internacional no ocultó su satisfacción: "Hemos ejercido nuestra responsabilidad con el máximo esfuerzo e ilusión, pero, sobre todo, con gran acierto". "Somos ambiciosos y todavía queda mucho por hacer, pero no puedo reprimir cierta satisfacción al decir que hemos conseguido la solvencia y estabilidad necesarias", dijo.

Y es que en estos dos últimos años la federación ha hecho "un gran esfuerzo por equilibrar las cuentas, mejorando el Plan de Viabilidad y reduciendo la deuda de manera considerable". Todo esto permite "mirar al futuro con optimismo".