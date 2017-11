'Arrivederci', Ventura

Sin sorpresa, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC, por sus siglas en italiano) despidió ayer de su cargo como técnico de la azzurra a Gian Piero Ventura, después del fiasco que significó la eliminación del Mundial de Rusia 2018 a manos de Suecia en la repesca.

El presidente del organismo que rige el fútbol italiano, Carlo Tavecchio, explicó en un comunicado que la decisión fue tomada en una reunión de crisis.

El lunes, Italia no se clasificó para un Mundial por primera vez en casi 60 años. Hay que remontarse a Suecia 1958 para encontrar una edición de la máxima cita del fútbol sin el cuatro veces campeón del torneo.

La eliminación, curiosamente ante los suecos, que ganaron la serie al anotar un único gol en el partido de ida, fue determinante en la decisión, que parece apuntar a un cambio de ciclo.

Leyendas como el portero Gianluigi Buffon, el defensor Andrea Barzagli o el volante Daniele de Rossi, campeones del mundo en Alemania 2006, ya anunciaron su adiós a la selección, un grupo al que se unió también el veterano Giorgio Chiellini.

Ventura, que llegó al cargo tras la Eurocopa de 2016 relevando a Antonio Conte, había avisado el lunes por la noche, tras la eliminación, que no tenía claro si iba a dimitir o no. "¿Sobre el futuro? Hablaré con Tavecchio y nos pondremos de acuerdo", señaló entonces. El consenso, sin embargo, pareció evidente para prescindir del estratega de 69 años, que no pudo llevar a Italia directamente a Rusia tras perder el mano a mano que disputaba ante España en el Grupo G de la clasificación europea.

Y ante Suecia, un rival teóricamente inferior, el equipo de Ventura no generó suficiente fútbol como para remontar el gol que Jakob Johansson marcó en Solna para adelantar a Suecia. A la postre, ese tanto ha sido suficiente para desatar una de las peores crisis del fútbol italiano.

Ventura, que dirigió equipos del Calcio como Cagliari, Udinese, Messina, Bari y Torino, se va del equipo con un balance de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas.

¿Y ahora? Muchos piden un entrenador de alto perfil y ya suenan los nombres de Ancelotti o Mancini, además de Conte. También aparece en esas quinielas Mourinho y Claudio Ranieri.

Pero conseguir a un seleccionador de esa talla significará un gran desembolso para la federación, que pagaba 1,3 millones de euros anuales a Ventura.

Italia perdió el bonus de ocho millones de euros que entrega la FIFA a las selecciones clasificadas para Rusia, más otros posibles premios por avanzar en el torneo. Se estima que las pérdidas por patrocinios ascenderán a cuatro millones de euros.