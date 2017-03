El Arcos, con varias bajas y la vuelta de Casillas, visita a un necesitado Coria

Penúltimo contra segundo en el Guadalquivir con 32 puntos de diferencia entre ambos. Coria frente a Arcos. La lógica dice que debe ser una salida asequible para los pupilos de Jose Pérez Herrera pero en el fútbol no siempre dos y dos son cuatro. Los blancos aún no han olvidado el revés ante Los Barrios, que también era penúltimo en ese momento, y afrontan el encuentro sin confianzas.

Los arcenses quieren aprovechar la presión del cuadro riberelo. Saben lo mucho que se juega su rival, obligado a sumar de tres en tres si no quiere perder sus escasas opciones de permanencia y que teminó 'tocado' tras la dura derrota que encajó el pasado fin de semana frente al San Roque (3-0), que es el colista, y que suponía el tercer tropiezo consecutivo.

Los serranos, por contra, llegan con mucha moral después de golear al Alcalá (4-0) en el Antonio Barbadillo pero con dudas en el once de salida. El técnico jerezano cuenta para este compromiso con las bajas de Zafra, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones, Melo, que aún no se ha recuperado de sus problemas de pubis, y Oca, que se lesionó en el entrenamiento del pasado jueves. La gran novedad en la lista de convocados es la presencia de David Casillas, que vuelve tres meses después. Se lesionó frente al Sevilla C el pasado 13 noviembre en la jornada 13ª competición.

La lista la integran Fran, Pablo, Nano, Gabi, David Casillas, David Feito, Orihuela, Adrián, Dani Zúñiga, Maqui, Jacobo, Juanca, Juan Gómez, Antonio Sánchez, Espada y Canty.

Pérez Herrera confía en el triunfo y destaca "la buena semana de entrenamientos de todos los jugadores después de ganar al Alcalá. Ese partido era muy importante, teníamos que recuperar las sensaciones y no encadenar otro resultado adverso. Sólo hemos perdido tres encuentros desde que comenzó la temporada y nos dolió especialmente el revés en Los Barrios por la forma en la que llegó. El domingo volvimos a hacer bien las cosas y ahora afrontamos este partido en Coria con bastante más seguridad y más confianza, había que disipar las dudas y se logró el objetivo".

Sobre las bajas, destaca que "Zafra está en un buen momento de forma, es un puñal por la banda y le vamos a echar de menos. Es muy joven y tiene un gran potencial pero las lesiones no le han respetado, aún está a tiempo de llegar alto si se lo propone. Ahora está fenomenal y lo tenemos que aprovechar. Melo sigue con sus problemas de pibis y tampoco le hemos podido recuperar y Oca también se nos cae, así que tendremos que retocar el once".