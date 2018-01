Amelia, una gaditana en la cima

La gaditana Amelia Romero de la Flor, jugadora de fútbol sala nacida en la capital gaditana, hizo historia ayer al ser elegida como segunda mejor del mundo con motivo de los premios denominados Umbro Futsal Awards correspondientes al año 2017. A sus 27 años de edad, Amelia alcanza de esta manera el punto más elevado de su brillante carrera, iniciada la década anterior en la cantera de un Cádiz FS en el cual llegó a jugar con el primer equipo en la máxima categoría española durante la temporada 2008/09, última vivida por el conjunto de la capital de la provincia entre los grandes del país antes de la correspondiente al presente curso.

La explosión de Amelia como futbolista en sala de enorme nivel ya la llevó con anterioridad a convertirse en una asidua de las convocatorias de la selección nacional absoluta y ahora le ha servido para dar un paso de gigante en el panorama internacional, gracias a sus fenomenales actuaciones tanto con el Futsi Atlético Navalcarnero, su actual club, como con el referido combinado que reúne a las jugadoras españolas de más calidad.

En el camino hacia su proclamación como la segunda mejor jugadora de fútbol sala del globo terráqueo, semanas atrás se hizo pública la relación de la decena de candidatas con su nombre acompañado de los de otras nueve compañeras de profesión. Esa lista se hallaba compuesta asimismo por cuatro brasileñas y una de Portugal, Argentina, Tailandia, Italia y Rusia.

Una vez cerrada la votación de los expertos en este deporte encargados del asunto, Amelia Romero ha acumulado la cantidad de 469 puntos, tan solo superada por los 677 sumados por la inevitable brasileña Amandinha. Esta obtiene de esa manera su cuarta corona de manera ininterrumpida pues ya acabó en cabeza los años 2014, 2015 y 2016. El podio lo ha completado en esta oportunidad otra brasileña, Vanessa Pereira, con 375. Vanessa posee también un palmarés de tomo y lomo pues ocupó la primera plaza en 2010, 2011 y 2012. La gaditana ha sido la única capaz de ubicarse entre las cuatro brasileñas, cerrando el quinteto de vanguardia Renatinha, con 363 puntos, y Diana Santos, con 324.

Puestos ayer en contacto con Amelia, esta se hallaba más que contenta por el pelotazo que acababa de protagonizar: "La esperanza de ser elegida la mejor jugadora del mundo es lo último que se pierde cuando se está en la lista de las diez candidatas, pero sabía que era algo muy complicado porque luchaba contra el poderío brasileño. En realidad soy la única que no es de ese país que ha conseguido meterse en las cinco primeras. Yo sí pensaba que contaba con posibilidades reales de figurar entre las tres primeras, y así ha sido a pesar de la presencia de Amandinha y Vanessa, que en estos premios son como Messi y Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro. Total, que quedar segunda lo considero un auténtico privilegio porque además ha suspuesto romper la hegemonía brasileña. Esto ya no me lo quita nadie".

El exitoso 2017 cabe ser calificado como magnífico: "La verdad es que la última temporada ha sido fantástica, tanto a nivel individual como en el colectivo, con mi equipo y con la selección. Será difícil mejorar los números de este año, pero está claro que trabajaremos para conseguirlo, para lo cual hará falta llegar a la excelencia ya que en 2017 solo se nos ha escapado la Copa de España".

Reconocía que estaba viviendo una jornada bastante emotiva: "Lo que he sentido hace un rato, al enterarme de la noticia, no se puede explicar. Todo lo que he luchado a lo largo de tantos años dedicados a mi pasión, que es el fútbol sala, tiene este premio. Estoy muy orgullosa de representar a mi ciudad por España y ahora por el mundo".

Y a la hora de marcarse retos para el año recién comenzado se muestra muy ambiciosa, actitud con la que se antoja imposible llegar a ser elegida la segunda mejor del planeta: "Para 2018 espero conquistar todos los títulos en juego con mi equipo y que el seleccionador siga confiando en mí porque con la selección mi objetivo a largo plazo es formar parte de la misma en la primera edición de la Eurocopa, prevista para 2019".