Ambientazo de cara al duelo más importante de la temporada

El San Fernando Club Deportivo y la ciudad de San Fernando aguardan el partido más importante de la temporada. La ciudad está volcada con su equipo en un momento trascendental. El conjunto isleño necesita vencer mañana en casa al Linares -a partir de las seis de la tarde- para certificar la permanencia una temporada más en Segunda División B. Depende de sí mismo para conseguirlo y además ejerce de anfitrión. Se ha generado un ambiente especial con el firme objetivo de que las gradas del estadio Iberoamericano de Bahía Sur se llenen de una afición que aliente a su equipo. El papel de la hinchada adquiere especial relevancia para animar a los jugadores.

El San Fernando recordó ayer "es un partido que el club y la afición comenzó hace ya varios días. En La Isla no se habla de otra cosa que del San Fernando y de su eslogan #DefiendeTuIsla que ha calado tan hondo en el corazón y el pecho de los azulinos. Ya han sido múltiples los mensajes de apoyo. Sería interminable la lista". En San Fernando no se habla de otra cosa que no sea el partido. El estadio Iberoamericano 2010 debe vestir de azulino. El club señaló que "está poniendo todo lo que hay que poner para que el último partido del grupo IV sea una fiesta antes y, especialmente, después del choque ante el conjunto linarense".

La entidad azulina indicó que quedan pocas entradas por recoger. "Ya han sido muchos los socios que han recogido sus invitaciones. Ya han sido muchas las invitaciones entregadas en diferentes asociaciones, entidades, empresas e incluso entidades deportivas isleñas. A todos ellos nuestro eterno agradecimiento".

Las tres invitaciones a los socios se pueden recoger en la sede oficial del club durante la mañana de hoy en horario de 12:00 a 14:00.

Ya han llegado los aplaudidores con los colores del equipo, el azul y el blanco, que servirán como parte del "material de defensa" de La Isla. Se reparten el domingo por la mañana en la plaza del Rey y después en las puertas de acceso al estadio. Ya están dispuestos a ser lanzados a la salida de equipo azulino más de un millar de rollos de papel higiénico y papelillos. La coordinación club-peña lo hace una realidad. En ese momento más de ocho mil almas vestidas de azulino gritarán al unísono 'Vamos San Fernando'. El club recomienda a los seguidores llegar al estadio con tiempo para evitar incómodas colas de última hora.

Hoy, a partir de las 12:30, se instalará una carpa en la plaza del Rey. Tras un parón para un descanso, se volverá a instalar por la tarde. ¿Y el domingo? La céntrica plaza del Rey será de nuevo la zona de concentración de los aficionados. "Todos allí viviendo y compartiendo la previa juntos. Sentimiento azulino en el alma de la ciudad", apuntó ayer el club. hay programadas actuaciones musicales, pintacaras, regalos y alguna sorpresa. Posteriormente marcha a pie hacia el estadio, espera al equipo y pasillo motivacional.

A partir de ahí, solo queda en ganar, ganar y ganar. Como afirma el presidente del San Fernando, Alejandro Zapata, "el primer gol lo tiene que meter, y de eso no me cabe la menor duda, la afición. Necesitamos de su empuje. El domingo tienen que animar sin cesar, porque ellos son una parte importante de los éxitos de la temporada".

Mientras, el equipo se prepara a conciencia a las órdenes del entrenador, Ñoño Méndez. Cuerpo técnico y jugadores son conscientes de que afrontan el encuentro más importante de la temporada y no quieren dejar la oportunidad de amarrar la salvación para evitar la promoción por la permanencia.

La única baja por lesión en el conjunto isleño es la conocida de Sergio Castillo. Por sanción se pierde el partido Regino y la buena noticia es la recuperación de Miguel Espinar, disponible para el duelo de la última jornada de Liga.