Aliento desde la grada

El Cádiz no acostumbra a caminar solo cuando le toca ejercer de visitante y el partido de hoy no es una excepción. Hay cadistas repartidos por toda la geografía nacional que no dudan en volcarse con los suyos cuando llega el momento. Aficionados del conjunto amarillo que viven en el Levante español y alrededores se darán cita hoy en el estadio Martínez Valero para apoyar al equipo de sus amores en el envite contra el Elche. Es una buena oportunidad para los gaditanos que residen en esa zona de apoyar desde la grada a unos jugadores que harán todo lo posible por estar a la altura de la hinchada cadista.

Entre los asistentes destacan los miembros de la recién creada peña cadista Paella amarilla. La entidad tiene sede en Villarreal (Castellón) y la proximidad con Elche (una distancia cercana a los 250 kilómetros, unas dos horas y media en coche) ofrece a sus integrantes una ocasión de oro para ver in situ al cuadro entrenado por Álvaro Cervera. De hecho, ya tiene preparada una pancarta que lucirá en los diversos estadios que visiten. El estreno será hoy en el campo del Elche con el diseño de una paellera en cuyo interior, además de contar el nombre de la peña, sobresale el escudo del Cádiz y los leones acompañan a Hércules, que sigue con atención cómo los felinos dan cuentan de una paella. La peña va ganando poco a poco adeptos a la causa cadista.

La disputa de un partido es la máximo expresión de la fiesta del fútbol y ante todo debe reinar la deportividad entre las aficiones. La Federación de Peñas del Elche acoge con los brazos a los seguidores cadistas con mensajes a través de su cuenta de twitter. "Rivales en el campo. Amigos fuera de él. Dos grandes aficiones y un mismo objetivo. ¡¡¡Ganar!!! Nos vemos el domingo", comentaba la entidad que agrupa a las peñas del Elche, que enseguida encontraba una agradecida respuesta de la Federación de Peñas Cadistas: "Encantados de visitar a una gran afición y vivirlo juntos en la previa. Gracias amigos. Allí estaremos".

La convivencia entre aficiones será el prólogo perfecto para el encuentro. No faltarán seguidores que tenía previsto desplazarse desde la provincia de Cádiz en un largo viaje y una corta estancia para disfrutar de la fiesta que siempre debe ser el fútbol y arropar a su equipo lejos de casa.

El encuentro de la 20ª jornada de Liga ha generado expectación y para esta tarde se espera la mejor entrada en lo que va de temporada en el estadio del Elche. Hay muchas ganas de fútbol después de tres semanas sin competición oficial y entre los seguidores locales y los visitantes apuntan a una buena afluencia de público en el que será el primer encuentro del nuevo año para ilicitanos y gaditanos. El Cádiz es un equipo que tiene tirón, y más ahora en su privilegiada posición en la tabla.