El Algeciras da la cara pero pierde en Ibiza

El Algeciras lo dio todo y más, pero no fue suficiente. El equipo de José Antonio Asián se vació hasta sus límites y no le alcanzó para meterle mano a la UD Ibiza, un rival que llegó a sentir el miedo cuando los albirrojos marcaron el 1-1 en Can Misses y que sin embargo tuvo el saber estar preciso para asestar la puñalada definitiva cuando mejor estaban los del Nuevo Mirador. El sueño del ascenso a Segunda B se volvió a evaporar a las primeras de cambio, como hace un año en Astorga. Las lágrimas de verdadera impotencia de muchos futbolistas, sobre todo de los más curtidos, reflejan el doloroso palo, uno más en el lomo de un algecirismo que a pesar de todo sigue bombeando sangre en sus corazones.

Con las botas puestas. Así cayó el Algeciras en la isla de Ibiza, donde el tropiezo del partido de ida pesó mucho, muchísimo. Con todo y con esto, los rojiblancos supieron rehacerse al extraño gol que convirtieron los baleares nada más comenzar la segunda mitad. Ramos remató un centro lateral no se sabe bien cómo aunque las malas lenguas dicen que con las manos. Mané empató a renglón seguido en un balón envenenado de Moussa y el duelo y la eliminatoria se abrieron en canal con 40 minutos por delante.

Fue entonces cuando el Algeciras se vio más cerca de la remontada que nunca y cuando el Ibiza sintió el miedo, una sensación palpable a pie de campo, donde los que más rugían eran el puñado de valientes aficionados albirrojos que se pegaron el palizón de viaje. Los riesgos, no obstante, conllevan unos peligros que a veces te pueden costar la salud y en una contra diabólica de Cristian Terán el Ibiza dinamitó las esperanzas de toda una ciudad.