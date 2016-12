Álex Expósito certifica su vuelta casa

El delantero centro Álex Expósito ha regresado a la UD Roteña tras comenzar la Liga con el O'Barco, equipo del Grupo I de la Tercera División. El jugador ha pasado por momentos delicados por culpa de lesiones, pero su recuperación ha sido total y en las últimas jornadas contaba para el titular gallego de O'Barco de Valdeorras. Expósito tenía una importante oferta para continuar, con un sueldo más que digno y el pago de casa, luz, agua y calefacción. Sin embargo, han prevalecido las ganas de volver a su tierra y poder ayudar al equipo de toda su vida, la UD Roteña.

Según palabras del propio jugador, "la línea que llevaba el equipo rojillo me preocupaba, me mantenía informado de los resultados, lesiones y bajas, así que con esta situación y la realidad de poder volver a casa decidí dar el paso adelante". "Hablaron conmigo los directivos y valoré el sentirme feliz jugando al fútbol con los míos, con mi familia, con mis aficionados y con el equipo que me vio nacer como jugador. Pierdo dinero con este cambio, pero creo que mi carrera tiene que tener un fin y este se debe dar en mi hogar. A veces es más importante la felicidad de mi familia que el dinero. Vuelvo con la intención de aportar todo lo posible, para certificar cuanto antes nuestra permanencia", concluía.