Ahora toca la defensa del liderato

Se acabó lo que se daba. El fulgurante arranque del Cádiz B en su nueva categoría duró un total de 12 jornadas porque en la 13ª entrega de la competición, justo el día en que los jóvenes amarillos se encontraban con el número tildado como el de la mala suerte, llegó la primera derrota después de haber acumulado siete victorias y cinco empates. El Gerena se disfrazó de inesperado verdugo en terreno sevillano en un encuentro en el que los pupilos de Mere no merecieron tamaño castigo. Pero qué se le va a hacer, al menos quedó el consuelo de mantener el liderato en solitario gracias a los resultados arrojados por otros de los enfrentamientos del pasado fin de semana.

Olvidada ya la pérdida del carácter invicto, esta tarde se emprende en El Rosal la reedición de otro de los retos, la defensa de la primera posición de la clasificación. Con un balance casero en las instalaciones de El Rosal de cuatro triunfos y dos igualadas, el Cádiz B parte a priori como favorito pero habrá que tener cuidado con un adversario, el San Fermín de Puente Genil, que tan solo ha hincado la rodilla en dos de sus cuatro desplazamientos y que se presenta como el rey de las tablas del grupo X junto al Guadalcacín, ya que ambos han acabado por ahora siete de sus compromisos con equilibrio en el marcador.

Mere, entrenador cadista, continúa sin poder contar con David Gil, Paco Olano ni Braganza, un trío que ya estaba en el dique seco. A ellos se ha unido Ezequiel, el hermano de Salvi, el del primer equipo. Curiosamente, unas molestias en una rodilla provocan que el nombre del sanluqueño también figure en el capítulo de bajas.

Aunque el técnico ha citado a todos los disponibles, es probable que apenas haya cambios respecto al once titular de Gerena. Incluso no es descartable que lo repita para mandar un mensaje de plena confianza porque, como él mismo dice, "somos conscientes de que no se hizo allí el peor partido, solo ocurrió que no estuvimos acertados en la finalización y para colmo ellos marcaron en sus dos únicas aproximaciones peligrosas".

El conjunto de Puente Genil tendrá en esta ocasión las importantes ausencias por lesión de Chechu Pineda, Miki y Carraña, a las que hay que acumular la de Maero, sancionado con cuatro partidos por su tarjeta roja ante el San Roque de Lepe. Por si todo esto fuera poco, Germán es duda por motivos laborales.