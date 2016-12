Adiós oficial de Juande Ramos

Juande Ramos dejó de ser, oficialmente, entrenador del Málaga, tras la firma de los documentos que lo desvincularon del club. Ambas partes resolvieron de forma amistosa el contrato que las unía hasta el 30 de junio de 2019, según informaron los responsables de la entidad.

Juande presentó su dimisión el pasado miércoles por diversos motivos y un día después el presidente del Málaga, el jeque Al-Thani, dejó entrever la marcha del técnico con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Cinco días después, con la presencia del de Ciudad Real en Málaga después de pasar las fiestas de Navidad en Elche, se resolvió su contrato para poner fin a su segunda etapa en el club malagueño tras la que desempeñó durante la temporada 2003-04. Entra las dos, el preparador sumó 60 partidos de competición oficial al frente del equipo de la Costa del Sol.

"El Málaga quiere agradecer a Juande Ramos su trabajo y honestidad y le desea mucha suerte para el futuro en su vida profesional y personal", indicó el club a través de un comunicado.

A partir de hoy, con el regreso al trabajo tras las vacaciones, la plantilla se pondrá bajo la dirección de Marcelo Romero, actual miembro del cuerpo técnico. El club espera cerrar cuanto antes la incorporación del nuevo entrenador, que podría ser Óscar García Yunyent, con el que negocia la entidad pese a tener contrato con el Red Bull Salzburgo.

Tras conocerse su adiós oficial, Juande se despidió con una carta en la que dio las gracias a todos los estamentos del club y aficionados, y en la que explicó los motivos de su dimisión: "He decidido desligarme de una situación que me incomodada y que no me satisfacía".

El ya ex entrenador del Málaga señaló que "cuando empezamos era un reto poder competir para llegar a puestos europeos". "Comenzamos la temporadas de manera irregular, pero supimos reponernos como conjunto, convertir La Rosaleda en un fortín y superar los problemas de lesiones de jugadores muy importantes para nosotros", añadió.

Pero el balance no era todo lo positivo que el entrenador esperaba. "Yendo undécimo con 21 puntos decidí tomar mi decisión, porque considero que jugar los partidos con las crispación de los últimos no ayuda al equipo", dijo.