Adiós con buen sabor

El Atlético Sanluqueño se despidió este domingo de la Segunda B con una victoria meritoria ante su afición frente a un adversario que se jugaba acabar como segundo y deberá conformarse con la tercera posición tras su derrota y el triunfo del Real Murcia. La diferencia de clasificación entre ambos equipos en la tabla no se reflejó en el césped, donde los de Sanlúcar jugaron sin complejos y lograron imponerse a un conjunto que no mostró su mejor versión. Aunque el Villanovense fue el dominador en diversas fases del encuentro, no consiguió contener el empuje local y lo pagó con los tantos de Parada y José, uno en cada mitad. Pese a los intentos de recortar distancias, los de casa perdonaron un marcador más amplio a su favor.

El enfrentamiento arrancó animado en El Palmar, donde alrededor de un millar de espectadores presenciaron un inicio de altos vuelos. Cuando apenas había transcurrido un minuto de juego, Jose conectó un centro de Carlos García, con la cabeza y a ras de suelo, y a punto estuvo de estrenar el electrónico. La respuesta no se hizo esperar, y fue Carlos Fernández el que lo intentó para los forasteros con un disparo cruzado que se marchó fuera sin mayores consecuencias.

Estos intentos no fueron más que un preámbulo del gol, que llegó en el minuto 26 cuando Parada recogió un rechace en la frontal del área y se sacó un disparo que batió por bajo a Joaquín. Despertó el Villanovense al verse por detrás y empezó a remar en busca del empate y estuvo a punto de encontrar la igualada con un centro cerrado de Álvaro que se envenenó y obligó a Manu López a despejar a córner.

En la reanudación de nuevo tomó la iniciativa el conjunto visitante, que buscaba amarrar algún punto en su visita a Sanlúcar. Aunque era el Villanovense el que insistía en busca del gol, el que lo encontró fue de nuevo el Atlético Sanluqueño. Un lanzamiento de falta colgado por Armero llegó a José, que sorprendía al guardameta extremeño.