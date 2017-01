Abultada derrota de los de Moisés Arteaga

Ya es un hecho que el problema del Chiclana trasciende de lo deportivo a lo institucional. El mensaje y la actitud que el equipo transmitía antes de las vacaciones se ha diluido en esos días sin entrenar y no queda ni la sombra de lo que se consiguió hace apenas mes y medio. Es imposible que se hayaborrado de sus mentes si la idea era seguir con el mismo sistema, o tal vez se quedó solo en eso, en 'idea', y Moisés Arteaga ha vuelto a aplicar su sistema de juego directo, que no agrada tanto a la plantilla. Sea como fuere, la imagen que dió ayer el equipo no es la que la afición se merece ni la mejor que estos futbolistas pueden mostrar.

La realidad es que se ve poca seriedad en un club en el que los jugadores se marchan y regresan como quieren, sin respetar compromisos adquiridos previamente, y eso tiene que frenarse si se pretende devolver al Chiclana el señorío que un día tuvo y que todavía perdura en la memoria de sus rivales. De lo contrario puede acabar hundido en el fango.

El marcador no le hizo justicia tampoco a lo visto sobre el césped. Dos llegadas del Viso en la primera parte, dos goles (el segundo fue en propia puerta al tratar de despejar Joselito). Los blancos tuvieron también la oportunidad de recortar distancias en el marcador. Tras el descanso, Fran Mejías, el mejor de los suyos, marcó un golazo; pero los fallos defensivos le acabaron pasando factura al Chiclana.

Chiclana CF: Alberto, Joselito, Diego Ramírez, Vela, Joaqui (José Mari 75'), Nico (Chule, 62'), Nene (José Carlos, 67'), Fran Mejías, Agustín, Javi Muñoz y Julio Periano (Juan Ureba, 55'). Viso: Ramón, Juanma, Diego, Chico, Lichi (Salvi, 79'), Luna Salvat, Selu (Paco, 77'), Álex, Cruz (Javi, 72') y Quesada (Pablo, 92'). Goles:0-1 (24') Quesada. 0-2 (26') Joselito, en propia puerta. 0-3 (60') Quesada. 1-3 (84') Fran Mejías. 1-4 (88') Paco. Árbitro: Gutiérrez Pérez (malagueño). Amonestó a los locales Joselito, Vela, Joaqui, Nico, Nene, Fran Mejías y Javi Muñoz; y a los visitantes Diego y Quesada. Incidencias: Partido de la vigésimoprimera jornada de liga ante 350 aficionados