Abraham confía en la mejoría

El recreativista Abraham González Moreno considera que los rojiblancos, décimos en la clasificación con 26 puntos cosechados tras la disputa de 19 jornadas, mejorarán su puesto conforme siga avanzando el campeonato. El mediapunta admite que el sentimiento que se respiraba en la entidad el pasado septiembre "era el de que las cosas nos iban a ir mejor", pero entiende que "queda mucho" y que corresponde ahora "levantar la cabeza".

Abraham, que ha recalado en las filas portuense procedente del Sanluqueño B, se muestra satisfecho de volver a jugar en su localidad natal. Autor de tres goles (sufridos por Los Cortijillos y Estella, en este caso por partida doble), el futbolista, de 20 años de edad, se ha convertido en una de las firmes apuestas del técnico, Carlos Camacho, pues ha gozado de minutos en todos los partidos, saliendo como titular en 15 de los 19. Los últimos cinco choques los ha competido en su totalidad. "Cada vez me siento mejor, más a gusto en un equipo en el que existe buena relación personal. Tenía ganas de regresar a El Puerto tras dos campañas en Sanlúcar y me alegra ir aumentando mi protagonismo", afirma el jugador, quien analiza que los problemas que se vienen sufriendo para entrenar adecuadamente son el motivo principal que explica una posición en la tabla lejana de los puestos de cabeza con que en un principio se especulaba. "Conforme ha ido avanzando la temporada han aumentado nuestros problemas con el estado del campo. El césped no presenta buen aspecto y también se debería mejorar la iluminación", detalla el futbolista, que admite como otro de los factores negativos la pérdida de puntos en casa que no se tendrían que haber marchado (los portuenses han perdido tres envites en el Marcos Monge, donde ceden tres empates).

El pasado domingo la escuadra encajaba la mayor goleada de la campaña, un 5-1 en El Rosal frente al Balón de Cádiz en una contienda en la que brillaba con luz propia Pana, autor de los cinco tantos de los amarillos, y en la que sólo el gran gol de Borja Peinado, con su fuerte lanzamiento por la escuadra, venía a otorgar un detalle de felicidad para los portuenses. Abraham entiende que el rival "mostró un ritmo más que nosotros y supo a lo que jugaba, buscando a sus delanteros con balones a la espalda de nuestra defensa, desenvolviéndose en un campo pequeño al que están acostumbrados". Con todo, cree que hubo opciones si Cabello hubiese aprovechado una oportunidad para recortar el 2-0 poco antes del descanso, en un choque "que se puso ya muy cuesta arriba cuando ellos firmaron el tercero".

El futbolista confía en que el Recreativo cuaje una buena actuación el domingo, en el desplazamiento al Gutiérrez Amérigo para medirse al Chipiona. La ida se solventó con el guarismo más abultado que los portuenses han logrado esta temporada (4-0, con tantos de Cabello, que rubricó dos, Álvaro López y Paquito Rivero), aunque Abraham advierte que los chipioneros, que vienen de imponerse a domicilio al Algeciras B (0-1), han experimentado una mejora en su actuación en las recientes jornadas y suponen un rival difícil en su terreno.