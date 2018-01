"Los viajes a Gibraltar y Marruecos no han evitado el cierre de hoteles"

El Partido Popular lamenta que "la política de venta de humo y de gastos innecesarios de José María Román al frente del Ayuntamiento de Chiclana está pasando una factura negativa a la localidad".

Según el PP, un ejemplo "notable" se encuentra en el sector turístico, "uno de los pilares claves de la economía local que se ha visto seriamente perjudicado por la incapacidad y la falta de trabajo de Román y su equipo de Gobierno para potenciar el turismo en Chiclana, tal y como están demostrando los hechos".

Los populares indican que el PSOE prometió formación I+D+i en el Hotel Fuentemar

En este sentido, la formación popular pone de manifiesto que "desde la atalaya en la que siempre viven el alcalde, José María Román, y el Gobierno local encabezado por el PSOE, vendieron hace ya meses que los viajes costeados por el Ayuntamiento a integrantes de su equipo a Gibraltar y Marruecos desembocarían en acuerdos turísticos rentables para el destino Chiclana, pero aquí no se ha evitado el cierre de hoteles, algo que criticaban cuando los socialistas estaban en la oposición".

Así, desde el Partido Popular resaltan que "José María Román acostumbra a lanzar muchos titulares rimbombantes hablando de desestacionalización e incluso se permite el lujo de viajar con cargo a los impuestos de los chiclaneros, pero luego la realidad acaba poniéndolo en su sitio, demostrando que no es de fiar, que es un fraude político".

En esta misma línea, los populares reseñan que "se está cargando un sector tan importante como el turístico, pues no hay que olvidar que en su programa electoral prometió convertir Tecnotur en un centro de formación de I+D+i, cuando todos sabemos que esta infraestructura, que iba a ser una referencia a nivel nacional, se cerró definitivamente a cal y canto".

El Partido Popular también aborda la situación del Hotel Fuentemar, de titularidad municipal a través de la empresa municipal Emsisa, "para el que también se prometió formación en I+D+i y donde lo más que se ofrece son cursos de cocina".

Sobre este asunto también indican desde el Partido Popular que "José María Román y el PSOE, en la oposición, nos atacó constantemente y hasta la saciedad por buscar una salida viable a la situación de estas instalaciones hoteleras municipales, enormemente afectada por la supresión de los cursos de formación de la Junta de Andalucía como consecuencia de una mala gestión de los fondos llegados desde la Unión Europea".

Así, el Partido Popular recuerda que "se nos criticó y se aseguró que tenían la solución para tener abierto todo el año el Hotel Fuentemar, pero una vez en la Alcaldía parece que sufren una sospechosa amnesia, porque no han sabido hacer nada distinto a lo que ya hacía el Partido Popular. Incluso criticaron el paso de trabajadores a fijo discontinuo, pero no han cambiado nada y siguen igual, lo que demuestra que llevábamos razón y que, además, José María Román y el PSOE mentían. no son de fiar y no merecen la confianza del pueblo de Chiclana, porque son un fraude político", indica.

Finalmente, la formación popular reclama que "el turismo sea trabajado por parte del Ayuntamiento como lo que es, un sector esencial para el presente y el futuro de Chiclana, y el trabajo que se precisa nada tiene que ver con que el Gobierno local celebre y se cuelgue la medalla por obras de ampliación en distintos establecimientos hoteleros o queprometa la creación de centenares de empleo que nunca llegan a producirse, porque incluso el trabajo que se hace en los hoteles beneficia cada vez menos a los chiclaneros".