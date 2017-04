Como si fuera verano

"Los datos facilitados directamente por los directores de los distintos establecimientos hoteleros de la ciudad son similares a los de la temporada estival, por lo que estamos de enhorabuena ya que todo apunta a que la ocupación en Semana Santa va a ser muy buena", dijo ayer con satisfacción la delegada municipal de Turismo, Ana González, quien dio a conocer los porcentajes de pernoctaciones en las próximas fechas festivas.

La edil destacó que las cifras de ocupación en el Aldiana durante toda la Semana Santa llegan a un 95%; el Barrosa Park, al 93%, o el Royal Hideaway Sancti Petri (Barceló), al 90%. Además, otros establecimientos prevén altos porcentajes desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, son los casos del Valentín Sancti Petri, con un 90% o el Sensimar Playa La Barrosa con un 86%, mientras que el Barrosa Garden llegará al 80%. "Se trata de datos de ocupación bastante altos y, si comparamos estas cifras con las del pasado año, encontramos que aumenta este año un 17%", dijo la delegada de Turismo. Además, es conveniente resaltar que la gran mayoría de hoteles están abiertos con un total de 10.000 camas disponibles.

La comparativa de pernoctaciones respecto al pasado año aumenta un 17%

Asimismo, González adelantó que la Oficina de Información Turística del centro de la ciudad, situada en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, ampliará sus horarios de atención esta Semana Santa. Así pues, abrirá lunes, martes y miércoles de diez de la mañana dos de la tarde y de seis a ocho de la tarde. "Hemos ampliado el horario a la tarde, mientras que el Jueves y el Viernes Santo por la mañana también estarán abiertas estas dependencias". Además, la oficina ubicada en Novo Sancti Petri abrirá sus puertas de lunes a sábado, en horario de diez de la mañana a dos de la tarde.

Por su parte, Joaquín Páez, delegado municipal de Playas y Medio Ambiente, manifestó que el equipamiento en la costa estará al 90% en esta Semana Santa. "Nuestra intención es que la playa esté con, prácticamente, todas sus instalaciones funcionando", resaltó el edil, añadiendo que "no estará al cien por cien, debido a que aún no hay seguridad en cuanto a la meteorología".

En este sentido, Páez hizo hincapié en que, con toda esta infraestructura colocada, "se van a cumplir las expectativas de los usuarios de la playa, tanto de los chiclaneros y chiclaneras como de los foráneos". Además, reseñó que "hemos hecho un esfuerzo en invierno, acondicionando la playa, limpiando y cuidando las torrenteras para que no se produjese más erosión de la normal, y ahora en Semana Santa se limpiarán las piedras sueltas de la arena para su disfrute".

Páez detalló que de duchas y lavapiés habrá un 90% del total, situados en todos los puntos en los que un posible temporal más adelante no infrinja daño alguno. Además, declaró que habrá desplegados hasta 1.900 medros cuadrados de pasarela en La Barrosa y también los 90 metros cuadrados de Sancti Petri. También se colocarán las tarimas para las duchas y los servicios y habrá cuatro módulos de aseos, colocados en la primera y segunda pista, Complejo Atlántico y Loma del Puerco. "Este último aún continuará colocado en los conocidos como 'aparcamientos del Barceló, ya que podría ser afectado por un temporal", ha explicado el delegado.

Junto a todo este equipamiento, "la playa también dispondrá de un servicio de salvamento y socorrismo completo (ambulancia, médico, socorrista, vigía, patrón de embarcación, etc...) y totalmente dotado, no con tanto personal como en verano, pero sí con todos los servicios posibles de vigilancia y socorrismo", agregó el responsable de Playas.

Páez también explicó que serán doce los chiringuitos que estarán abiertos al público. "Actualmente hay diez en La Barrosa, que son casi todos los de los hoteles y los ubicados en el paseo marítimo, y dos en Sancti Petri", indicó el edil, destacando también que se abrirán cinco quioscos, los cuatro en el paseo marítimo y el ubicado en la Cruz Roja. "Vamos a intentar que todos y cada uno de los servicios que ofrece la playa estén a punto, porque no podemos dejar pasar la oportunidad de tener todo previsto para que comerciantes, hoteleros y hosteleros ejerzan su labor diaria y generen economía, riqueza y empleo", señaló.

"Desde nuestra llegada al Gobierno municipal, ya no existen esos comentarios de que 'la playa está cerrada', porque apostamos porque estén abiertos y que no haya ninguna excusa para no abrir los negocios de la zona. Este tipo de cosas ocurrían antes y ahora no. Es nuestra apuesta y se está viendo refrendada por los resultados porque cada vez son más los hoteles y servicios de playa los que cierran más tarde y abren antes", redundó Páez, quien añadió que todo esto "viene propiciado, porque la labor del equipo de Gobierno ha posibilitado una alternativa que antes no existía y en todas las delegaciones del Ayuntamiento se trabaja ya para tener una Semana Santa acorde con lo que Chiclana se merece".