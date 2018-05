La oferta de trabajo para el festival de Sancti Petri recibe 2.500 solicitudes

La empresa encargada de llevar a cabo el proceso de contratación del personal que trabajará durante los dos meses de conciertos que se celebrarán en la ciudad este verano como parte del Concert Music Festival Sancti Petri, del 30 de junio al 30 de agosto, está realizando en estos días las entrevistas personales a los 2.200 solicitantes que han presentado las correspondientes peticiones durante el plazo fijado para ello.

Dicho proceso de selección, del que se está encargando la empresa 'jobandtalent', se está desarrollando en las instalaciones del centro municipal Fábrica de la Luz, en la calle Segismundo Moret, un edificio hasta cuyas puertas llegaban ayer a determinadas horas tanto de la mañana como de la tarde interminables colas de personas, currículos en mano, con la esperanza de superar las entrevistas a través de las cuales se llevará a cabo la selección de los 157 trabajadores que, en principio, está previsto que desarrollen diferentes labores en torno a este importante evento que se celebrará por espacio de dos meses.

A las 2.200 peticiones presentadas se suman unas 300 más que están en lista de espera

Aunque muchos de los que se han presentado a esta oferta laboral son jóvenes, también han sido bastantes las personas de mayor edad que han presentado solicitud para algunos de los puestos de trabajo que se ofertan, entre los que están aquellos relacionados con la hostelería y la restauración, como camareros de barra, camareros de sala, ayudantes de camarero, etc.; los relacionados con las taquillas, entre los que se encuentran cajeros, acomodadores, reservas, etc.; el transporte, servicio para el que se contratarán a conductores, aparca coches, etc., o relaciones públicas, como azafatas/os, relaciones públicas, etc.

De esta forma, y aunque ya se encuentra cerrado el plazo de presentación de solicitudes para optar a algunos de los trabajos que se ofrecen, la organización cuenta con unas 300 peticiones que se encuentran en listas de espera, por si en algunos de los departamentos o sectores hiciera falta aumentar la oferta. Esta cifra sitúa el número total de solicitudes presentadas en unas 2.500.

Asimismo, es intención de la empresa encargada de realizar la selección contestar a los solicitantes que en estos días están haciendo las entrevistas en el plazo aproximado de unas dos semanas. En este sentido, cabe destacar que, sin bien el número inicial de puestos de trabajo que se ofertan es de 157, desde la empresa encargada se explicaba ayer a este medio que aún están en el aire algunos detalles organizativos del evento, tanto en la zona relacionada con el recinto que albergará los grandes conciertos, como en la zona que acogerá el espacio dedicado a la restauración y a los pequeños espectáculos, que podrían hacer variar el número final de contrataciones.

Asimismo, y aunque en la jornada de ayer los encargados de realizar las entrevistas a las numerosas personas que se acercaron hasta este céntrico edificio municipal tenían previsto desarrollar dicha selección a lo largo de las jornadas de hoy y mañana, esta circunstancia dependerá de la asistencia que se vaya registrando cada uno de los días, por lo que podría ser que finalmente se tenga que alargar el proceso de selección un día más y que éste concluya en la jornada del viernes.