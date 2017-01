Joaquín Páez, delegado municipal de Educación (PSOE), mostró ayer su indignación por las recientes declaraciones del PP tras afirmar que en colegios de la ciudad no hay calefacción. En este sentido, el edil socialista calificó de "mediocres, bochornosas y ridículas" las manifestaciones de los populares "con el interés político de querer alarmar a la comunidad educativa para intentar sacar noticias y para intentar enturbiar nuestra labor".

De este modo, el responsable de Educación fue contundente al asegurar que "es totalmente falso que no haya calefacción en colegios de la ciudad" al tiempo que acusó al PP de "moverse en las medias verdades y en las medio mentiras".

Páez (PSOE) anuncia que este jueves se inaugurará el comedor del colegio Las Albinas

Así, explicó que "es cierto que hubo cierta alarma en el colegio Carmen Sedofeito, pero los técnicos tienen un agradecimiento por parte de la dirección del centro por la prontitud y rapidez con la que se atajó el pequeño problema, que consistió en que ha habido un desfase en la comunicación entre el colegio y los técnicos para que estuviese a punto el suministro de gasoil. Algo que se resolvió a la mayor brevedad posible".

Con respecto al colegio Isabel La Católica, otro de los centros a los que aludía el PP por falta de calefacción, Páez señaló que las afirmaciones que hicieron los populares "son absolutamente falsas". El delegado reseñó que "es cierto que no funciona la caldera de la calefacción que ha instalado la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la ampliación que ha tenido el centro. El pasado mes de diciembre, los técnicos del Ayuntamiento revisaron la caldera y no estaba en condiciones de ser utilizada y esto fue comunicado al director y a la Agencia Pública de Educación. Pese a ello, no ha habido ni un solo día en el que este colegio no haya habido calefacción, ya que, aunque la caldera no ha funcionado, sí lo han hecho los radiadores eléctricos que tiene el centro a su disposición".

Páez también resaltó que ayer mantuvo una conversación con el director de dicho centro, que informó al delegado de su "consternación por la utilización que se está haciendo políticamente de este hecho, cuando sí que tienen calefacción en las aulas". Además, el edil indicó que la revisión a la caldera se hizo el 21 de diciembre y que el colegio tuvo conocimiento de su mal estado el 17 de este mes.

Por otro lado, el edil de Educación se refirió a las críticas del PP en cuanto a que pide que se aceleren las obras del comedor del colegio público Las Albinas.

Al respecto, Páez tachó de "patético", el hecho de que los populares hablen de este equipamiento. "Me da risa que digan los concejales del PP que gracias a la presión ejercida por ellos, el Gobierno socialista ha conseguido un comedor para Las Albinas, que se va a inaugurar el próximo jueves. Ellos han estado cuatro años gobernando y no se han presionado a sí mismos. Ahora resulta que nosotros, con trabajo, dedicación e interlocución con la Junta de Andalucía, con la Delegación Territorial y el delegado conseguimos una demanda histórica de los padres".

"Toda la gestión realizada en este sentido ha sido nuestra, por eso es de risa que el Partido Popular quiera adjudicarse el haber conseguido el comedor del colegio Las Albinas. Pero como no tienen nada que criticar ni mucho menos tienen nada de lo que alardear, se dedican a enturbiar y a ensuciar nuestra labor", apostilló.

Además, el edil también quiso aclarar que "las calefacciones de los institutos no son una cuestión municipal, sino que los propios centros tienen su autonomía y lo gestionan todo directamente con la Delegación Provincial. Esta aclaración viene por aquellos que dicen que también tenemos nosotros la culpa de que la calefacción en los institutos está más alta o más baja. Así pues, se trata de una cuestión interna de los centros".

Joaquín Páez hizo un llamamiento de tranquilidad a todos los padres y madres que tengan hijos en centros educativos de la ciudad, "porque si surgen problemas, este delegado, el equipo de Gobierno y todos los técnicos estamos para resolver esos problemas a la mayor brevedad posible".