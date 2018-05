Y a la tercera fue la vencida

El regidor chiclanero recordó que en el último pleno "destacaba la importancia de las distintas inversiones que, de manos de la Junta de Andalucía, se estaban llevando a cabo en Chiclana, puesto que hasta la fecha no había otro dinero que pudiera verse reflejado en nuestra ciudad", añadiendo "esta Edusi, que viene a través del Estado, cambia la situación de forma importante, puesto que hablamos de 10 millones, que se unirían a los cinco millones ya confirmados que vienen de las ITI (Inversión Territorial Integrada) para el poblado de Sancti Petri y otros proyectos que estamos hablando con Junta y Diputación. Así, podremos tener un programa de inversiones como no se veía desde antes de la crisis económica, es decir, hace una década", aseguró.

PP: "Hay que dar las gracias a Antonio Sanz"

El portavoz del PP, Andrés Núñez, dijo que ha sido fundamental "la mano tendida" del delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, para que Chiclana consiguiera los fondos Edusi, añadiendo que "hay que darle las gracias, por su disposición a facilitar el trabajo". Además, resaltó que "si no llegamos a advertir de los errores del primer documento y no se repite el pleno, hoy no tendríamos 10 millones de euros". Según señaló, entre los "errores detectados estaban, por ejemplo, decir que se iban a cambiar tuberías para desestacionalizar el turismo".