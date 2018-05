El surf como terapia contra la exclusión social

La Delegación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento pone en marcha la primera 'Jornada de Inclusión Social a través del Deporte. Ningún Niño sin Surf', que se desarrollará el próximo jueves 10 de mayo, desde las doce del mediodía, en las instalaciones de dicha Delegación, situadas en la calle Terral.

En este sentido, desde Servicios Sociales se hace hincapié en que lleva a cabo diferentes actuaciones encaminadas a ofrecer ayuda profesional a familias con menores y jóvenes en situación de riesgo o dificultad social, con objeto de estabilizar y facilitar un adecuado desarrollo tanto físico como psicosocial de los menores.

De igual manera, el área munipal resalta que apuesta por la innovación llevando a cabo actividades atractivas y novedosas que se adapten a las características reales de los menores y sirvan de complemento o satisfagan necesidades no cubiertas por otros programas y proyectos que se desarrollan en la localidad, tanto desde estos Servicios Sociales como desde otras delegaciones de este Ayuntamiento o diferentes instituciones, organismos o asociaciones.

Así pues, la iniciativa 'Ningún Niño sin Surf' es una idea del Club Deportivo La Barrosa Water Sport, Essencia Surf School que cuenta con la colaboración de Fundación Obra Social La Caixa, la Delegación de Servicios Sociales y Familia e Infancia.

En concreto, se trata de contar con una manera de prevenir determinadas conductas que puedan degenerar en situación de riesgo para la infancia, así como fomentar actuaciones que permitan paliar situaciones de riesgo en menores y aumentar su bienestar social.

Este proyecto reúne todas estas características al ser un proyecto innovador y pionero, con carácter preventivo y cuyo objeto principal es proponer una atractiva alternativa a los grupos de población más desfavorecidos que se encuentran en serio riesgo de exclusión social, a través de esta modalidad deportiva como es el surf.

Las personas destinatarias el pasado año han sido menores de entre 6 a 18 años con una valoración profesional previa en la que se ha considerado favorable la inclusión en el programa por diferentes motivos, como pueden ser que presenten problemas de comportamiento en sus centros escolares (agresividad, falta de interés o absentismo), trastornos asociados a problemas derivados del bullying (dificultades sociocomunicativas, baja autoestima, etc.) o jóvenes con limitaciones físicas, psíquicas, psico-sociales (autismo, síndrome de Down, Asperger, etc.). Además, también se ha tenido en cuenta a menores con falta de recursos económicos, que no pueden acceder a este deporte, así como a menores con problemas de delincuencia y delitos fiscales, con pocas expectativas laborales.