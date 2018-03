El pleno deja sobre la mesa la apertura de grandes supermercados en verano El PP asegura que limpiadoras de edificios públicos sufren presiones y retrasos en el pago

La solicitud a la Junta de Andalucía para iniciar el proceso de declaración de zona de gran afluencia turística en la zona entre Los Gallos y la playa tendrá que esperar al quedar este punto sobre la mesa en el pleno que se desarrolló ayer al mediodía en el Ayuntamiento.

Este asunto implicaba pedir a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía que los establecimientos de la reseñada zona tengan plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público en periodos de importante llegada de turistas como el verano; es decir, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, y la Semana Santa.

El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez (Ganemos), fue el encargado de defender esta solicitud que calificó de beneficiosa al considerar que generará empleo y riqueza para la localidad. "Eso mismo se tendría que haber hecho antes, porque Chiclana cumple con todos los criterios para conseguir la zona de gran afluencia turística entre Los Gallos y La Barrosa", dijo.

No obstante, la edil de Izquierda Unida, Ana Rodríguez, hizo hincapié en que el expediente para la declaración de gran afluencia turística estaba "incompleto" al señalar que Sánchez envió notificaciones a nueve asociaciones para pulsar su opinión al respecto de esta catalogación, de los cuales sólo se recibieron cinco sin que se esperara la opinión de los otros cuatro colectivos (entre ellos CCOO y UGT), pese a que aún estaban en plazo. Por esa causa, la edil de IU solicitó que se quedara el punto sobre la mesa.

En esta misma línea, el edil del PP y de Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP), José Manuel Lechuga y Daniel Martín, también se sumaron a la propuesta de IU. Así, ambos criticaron al delegado de Fomento por traer a pleno un documento incompleto.

Lechuga dijo que Adrián Sánchez vuelve a "formar el lío", mientras que Martín le acusó de falta de rigor. Es más, la formación Podemos exigió ayer su dimisión por estos hechos a través de un comunicado.

En definitiva, el expediente de soilicitud presentado por Adrián Sánchez se volverá a revisar y de nuevo será debatido en un pleno para su posible aprobación.

En otro orden de cosas, el pleno apoyo de manera unánime el acuerdo de designación de Ana Rodríguez como jueza instructora para la concesión de la medalla de plata al instituto Poeta García Gutiérrez. A partir de ahora, dispondrá de un plazo de cuatro meses, para que practique cuantas diligencias estime oportunas en orden a la averiguación y concreción de los méritos que aconsejen y desaconsejen la concesión de la citada distinción y eleve al pleno su propuesta de resolución. En este sentido, la edil de IU se mostró "muy ilusionada" por tramitar el expediente de un centro educativo que cumple su cincuenta aniversario.

Otro de los puntos que salió adelante con el apoyo mayoritario de la Corporación, salvo el PP que se abstuvo, fue la propuesta de apoyo de Izquierda Unida los profesores interinos.

Por otra parte, el ya ex edil del PP Nicolás Aragón, tras darse de baja de su partido, ocupó en el Salón de Plenos su nuevo asiento como concejal no adscrito junto a otro ex concejal del PP, Stefan Schauer. Esta decisión se adoptó tras una reunión de los portavoces de cada agrupación para determinar la ubicación de cada concejal. Una vez comenzada la sesión plenaria, Aragón apena estuvo diez minutos en su asiento al marcharse por asuntos personales.

El Partido Popular, a través del presidente y candidato a la Alcaldía, Andrés Núñez, se ha reunido con trabajadoras del servicio municipalizado de limpieza de edificios públicos y según asegura, éstas han trasladado "que la plantilla no está cobrando en fecha, así como el recorte de horas".

Igualmente, señala que en el encuentro mantenido, las trabajadoras han denunciado que "sufren acoso laboral, motivo por el que reclamamos que se actúe para que la plantilla reciba un trabajo digno".

Desde el Partido Popular se considera necesario "defender y garantizar los derechos laborales de estas trabajadoras que, no olvidemos, están viviendo esta situación después de que el servicio haya sido municipalizado por el Gobierno local de PSOE-Ganemos".

En este sentido, los populares manifiestan que "lo que se les vendió como idílico, ha desembocado en retrasos en los pagos de los salarios, en presiones a las trabajadoras y en recortes en el número de horas trabajadas, algo por lo que el alcalde, José María Román, tendría que dar explicaciones".

Finalmente, la formación popular destaca que "las mujeres trabajadoras están siendo víctimas de la política de Román, pues ahora comprobamos la situación por la que atraviesa la plantilla del servicio de limpieza de edificios públicos, pero antes las mujeres también han sufrido un ataque contra sus derechos laborales con el Programa de Ayuda a la Contratación (PAC)".

Así, el Partido Popular reitera que "no puede olvidarse que el Gobierno local de PSOE y Ganemos contrató en la edición pasada de este programa a mujeres como peones de obra para realizar trabajos administrativos, lo que supone un perjuicio, máxime cuando se supone que el Programa de Ayuda a la Contratación busca la incorporación al mercado laboral".