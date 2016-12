El sindicato UPLBA niega que la protesta de los funcionarios incumpliera la normativa

En contestación al comunicado oficial remitido a los medios por el Ayuntamiento respecto a "una supuesta manifestación celebrada el día 23 de diciembre por parte de los representantes sindicales de los funcionmarios municipales", desde la Sección Sindical UPLBA se quiere aclarar que "en ningún momento se trata de ningún tipo de manifestación, tal y como se puede entender 'manifestación' al amparo de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Por tanto se pide que no se utilicen términos erróneos o contradictorios de manera gratuita y desde el desconocimiento".

Asimismo, desde dicha sección sindical se asegura que "en ningún momento se han producido faltas de respeto, así como descalificaciónes algunas, por lo tanto no se viertan mentiras y falacias con tanta ligereza, pues expresamos nuestro descontento siempre desde el respeto y la total legalidad, le pese a quien le pese". "Los agentes de Policía que participan en las protestas son funcionarios del Ayuntamiento como cualquier otro funcionario y participan en calidad de tal -continúan manifestando desde dicho sindicato, al tiempo que resaltan que- no sabemos a qué deberes se refiere la delegada que pueda recaer sobre esos funcionarios que actúan de paisano en su tiempo libre, que no tenga cualquier otro funcionario de esta Corporación".

UPLBA también defiende que "estos funcionarios, tanto en la participación de protestas como en el ejercicio de sus funciones, actúan siempre con la máxima profesionalidad que ha caracterizado a este cuerpo durante años, cosa que le informamos para su conocimiento. Por lo tanto consideramos una falta de respeto hacia el colectivo el simple hecho de poner en tela de juicio que se haya incumplido cualquier reglamento u ordenanza, por lo que se vuelve a mentir y difamar una vez más".

Por otra parte, desde este sindicato se preguntan "con qué cara el equipo de Gobierno nos pide respeto cuando se nos falta al nuestro de esta manera y se le exige a los ciudadanos que se aprieten el cinturón a base de impuestos, cuando sus dirigentes, elegidos por el pueblo, no se bajan ni un céntimo su sueldo". Por último, también cuestionan "con qué cara se califica un equipo de gobierno 'socialista' cuando actúa como un equipo de gobierno propio de tiempos de la dictadura y un alcalde se permite el lujo de vertir en un Pleno municipal declaraciones sobre nuestro colectivo, en las que manifiesta que la competencia en materia de seguridad ciudadana es exclusiva de la Guardia Civil".

"Desde esta sección sindical creemos que su equipo de Gobierno ha perdido toda la credibilidad posible, y creemos que se equivocan si creen que nos vamos a dejar engañar por su política del miedo y de la represión", concluyen.