El servicio de socorrismo en la playa se amplía hasta el 15 de septiembre

Los servicios se Salvamento y Socorrismo se ampliarán durante la primera quincena de septiembre en las playas de La Barrosa y Sancti Petri en las mismas condiciones en las que se prestan en temporada alta. Para ello la Delegación de Medio Ambiente está tramitando el procedimiento administrativo que posibilitará el incremento de las prestaciones de este servicio un año más.

Este ha sido uno de los asuntos abordados por el Órgano Gestor de Playas, reunido en las oficinas de Chiclana Natural. Otra novedad puesta sobre la mesa ha sido la solicitud cursada ante la Consejería de Medio Ambiente de instalación de una nueva pasarela en las proximidades de la Torre del Puerco, una iniciativa con la que se pretende mejorar la accesibilidad en La Barrosa.

En este sentido, el delegado de Medio Ambiente y Playas, Joaquín Páez, ha informado que "un año más se sigue avanzando en la mejora de los servicios que se prestan en las playas de La Barrosa y Sancti Petri. Ya la pasada temporada se amplió la prestación de Salvamento y Socorrismo entre mayo y noviembre, pero ahora damos un nuevo paso adelante considerando la primera quincena de septiembre temporada alta a los efectos de disponer de los mismos servicios que funcionan en julio y agosto".

Sobre la nueva pasarela Páez, ha indicado que "los trámites están cursados ante la Consejería de Medio Ambiente. Esperamos poder comenzar el montaje en cuanto tengamos una resolución favorable. Consideramos que este nuevo acceso es necesario, puesto que permitirá disponer de una nueva bajada cómoda a la playa en una zona muy transitada". Otras novedades de cara a la nueva temporada, sometidas en el momento actual a los correspondientes procedimientos de contratación, serán la instalación de una nueva zona de masajes en las proximidades del área deportiva del complejo Atlántico y la ampliación de las zonas náuticas. En este sentido Páez ha aclarado que "se contará con cuatro áreas destinadas al surf en La Barrosa y una de alquiler de embarcaciones en Sancti Petri".

Durante la reunión se ha dado cuenta, además, del Bando de playas que contempla las actividades no autorizadas en el litoral. Páez ha recordado que "algunas tienen carácter permanente, es decir, no están autorizadas en ninguna época del año, como la presencia de animales de cualquier tipo, ya sean domésticos o no". Pero también ha aludido "al uso de tablas de surf, así como el resto de deportes náuticos, que sólo están autorizados en las áreas balizadas y habilitadas en cada caso y en los horarios correspondientes; o a los juegos con pelotas, palas y cometas, que únicamente puede realizarse en las zonas señalizadas como áreas deportivas".

El Órgano Gestor de Playas está compuesto por técnicos responsables de las diferentes delegaciones implicadas en la gestión del litoral, representantes de las empresas adjudicatarias de los servicios de mantenimiento y explotación así como hosteleros y empresarios.