Un respiro a las arcas municipales

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido al Ayuntamiento una carta en las que se explica que se puede beneficiar de la modificación de las condiciones de los préstamos formalizados con el Fondo de Ordenación y con el Fondo para la Financiación para los Pagos a Proveedores de entidades locales, algo que supone un prórroga del periodo de carencia de tres años así como el plazo de amortización de los préstamos, una medida que solo se ha arbitrado para ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero, según explicó ayer el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey (PSOE).

El edil señaló que con esta misiva de Hacienda se reconoce la mala situación financiera por la que atraviesa las arcas municipales y que el Ayuntamiento se acogerá a esta medida que, en caso de que se concediese, supondría un alivio para las arcas municipales en cuanto a disponer de liquidez y facilitar el pago a proveedores, quienes en la actualidad soportan un plazo de cobro que supera los 100 días.

Guerrero incide en que el Estado reconoce la grave situación financiera del Consistorio

En la carta del Ministerio de Hacienda se indica que el Ayuntamiento de Chiclana se encuentra entre los potenciales beneficiarios de la medida antes citada, "lo que en consecuencia permitirá que esa entidad disponga de mayor liquidez y de un margen de maniobra financiero que pueden resultar imprescindibles para atender sus obligaciones de gasto corriente y para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales".

"Esta carta remitida por Belén Navarro Heras, secretaria de Estado de Hacienda, viene a confirmar el hecho de que estamos en una situación de riesgo financiero. Y supone que se da constancia desde el Ministerio de Hacienda que la situación económica por la que atraviesan las arcas de nuestro Ayuntamiento es muy delicada", ha explicado el delegado, que también ha incidido en que "el documento viene a decir que tenemos concedidos préstamos para el pago a proveedores, puesto que entre 2012 y 2013 se pidieron 55 millones de euros para poder atender a dicho pago. En 2015 tuvimos un año de carencia, no se pagó la amortización de dichos préstamos y por ello se pudo cuadrar el presupuesto de ese año". Así, Joaquín Guerrero señala que el Ministerio de Hacienda, después de conocer los datos económicos del Ayuntamiento, "viene a decir que disponemos de tres años de carencia para los pagos a proveedores. De esta forma, disponemos de una posibilidad, que no se contempla para todos los ayuntamientos, sino sólo para unos cuantos, por lo que solicitaremos acogernos a esta prórroga".

El delegado de Hacienda manifestó que "desde mi punto de vista, esto supone una situación bochornosa, porque tenemos que acogernos a medidas que no son otra cosa que medidas de caridad y de beneficencia. Y me resulta vergonzoso porque en 2011, el PP llegó a un Ayuntamiento con superávit y lo dejó en 2015 con un agujero de 2.000 millones de pesetas para cuadrar las cuentas". Además, destacó que "es el propio ministro Montero el que nos viene a decir que, como sabe que no se pueden pagar estos préstamos por la situación en la que estamos, nos permiten que durante tres años podamos disponer de carencia. A mí me causaría sonrojo, porque esto no se le da a todo el mundo, sólo se hace con aquellos ayuntamientos de los que el Ministerio tiene constancia que lo están pasando mal y el Ayuntamiento de Chiclana es uno de ellos".

Guerrero también indicó que siente "vergüenza ajena, porque se hizo pública una noticia por parte del PP y de la que fuera delegada de Hacienda, en la que decía que sobraban dos millones de euros. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que sobre dos millones de euros después de recibir esta comunicación del Ministerio, gobernado por el Partido Popular? Esto es una prueba clara e irrefutable de hasta qué punto la mentira, el embuste y la falsedad se ha apropiado de la formación popular", añadiendo que "después de estos rotundos datos y de este fracaso económico tras el paso del PP por el Gobierno local, alguien con un mínimo de dignidad política debería dar un paso adelante y dimitir, porque alguien debe hacerse responsable del estado actual de nuestras cuentas".

El responsable municipal de Hacienda recordó que recientemente hubo una comisión informativa en la que estaban presentes representantes los grupos políticos con representación en el Pleno, así como el interventor y el tesorero del Ayuntamiento para dar explicaciones a los portavoces de las formaciones sobre la liquidación del presupuesto de 2016.

"Tanto el interventor como el tesorero acabaron diciendo que 2016 se había terminado con un déficit de más de 16,5 millones de euros, dando respuesta a todas las preguntas planteadas por todos los partidos políticos", reseñó el edil, que incidió en que, "según el Partido Popular, todo el mundo miente, el tesorero, el interventor, todos los técnicos, el delegado de Hacienda, el alcalde, ¿miente también el señor Montoro cuando expone la situación en la que nos encontramos? ¿No será que quiénes mienten son los representantes del Partido Popular? Todos estos datos y documentos dejan claro quién está mintiendo", apostilló.