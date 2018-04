La rehabilitación de bloques de Las Marismas costará 100.000 euros

Las obras de rehabilitación de los diez bloques de viviendas de la barriada Las Marismas ya han dado comienzo. Estos trabajos supondrán una inversión que rozará los 100.000 euros de los que el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Emsisa, aportará un total de 36.218,64 euros con cargo al Programa de Rehabilitación Municipal de Comunidades, que se puso en marcha el pasado año 2017.

Cabe destacar que la barriada Las Marismas está compuesta por un total de 10 bloques de viviendas, que se distribuyen en dos manzanas de cinco bloques cada una y cuya construcción finalizó en 1979. Así, el total de viviendas asciende a 132.

No obstante, desde Emsisa se indica que han sido 79 las solicitudes cursadas por los propietarios de estas viviendas para el Programa de Rehabilitación de Comunidades de Propietarios, de las cuales 52 han sido aprobadas y 27 denegadas por diversos motivos como no estar empadronado en esa vivienda, ser propietario de otra vivienda, no aportar la documentación requerida o superar los ingresos mínimos.

De esta forma, las ayudas para la actuaciones previstas de rehabilitación de las fachadas de los edificios oscilan entre los 261 y los 1.110 euros por vivienda, en función del IPREM y el coeficiente de participación de la propiedad.

La empresa municipal resalta que Las Marismas ha sido la única comunidad de propietarios de la localidad que se ha acogido a las ayudas que desde Emsisa se otorgan para el Programa de Rehabilitación Municipal de Comunidades de 2017.

Así, de las tres ramas que componen este programa, la comunidad de propietarios de Las Marismas se ha acogido a dos, concretamente la relacionada con la ejecución de las obras, por la que recibirá una ayuda de 33.218,64 euros, y por la redacción del información de evaluación de los edificios, por la que recibirá 3.000 euros, lo que equivale a 300 euros por cada uno de los diez bloques de viviendas de la barriada. Sin embargo, no se ha solicitado la ayuda correspondiente por la redacción del proyecto técnico, estudio básico de seguridad, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, que ascendería a 800 euros.

"Hace unos meses detectamos que había problemas que se daban en barriadas como consecuencia de la falta de mantenimiento", ha recordado la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, quien ha añadido que "no es lo mismo proceder a la rehabilitación de una vivienda particular, que a la rehabilitación de un bloque de viviendas, en la que hay varios propietarios y debe tomarse una decisión conjunta, teniendo en cuenta la situación económica de las distintas familias".

En este sentido, añadió que desde Emsisa "pusimos en marcha un sistema para que la empresa municipal pudiera colaborar en el mantenimiento de los bloques. Así, las ayudas no irían destinadas a las comunidades de propietarios, sino para aquellos miembros de la comunidad vecinal que tienen problemas económicos para abordar el mantenimiento de viviendas".