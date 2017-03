La previsión de lluvia deja en el aire los actos de Carnaval del fin de semana

Con la vista puesta en el cielo y a la espera de que la climatología haga un hueco a los actos de Carnaval en el ciudad durante este fin de semana. Así, el pasacalles infantil, previsto para hoy a las cinco de la tarde, y el Gran Carrusel de Coros, a partir de las nueve de la noche, están pendientes del tiempo y en caso de aguaceros serían suspendidas ambas actividades.

Cabe recordar que el pasado año cayó lluvia durante el desarrollo del referido pasacalles, si bien pudo soportarse y al final salieron a la calle cientos de niños con sus familias. Lo mismo pasó con el carrusel de coros que también salió adelante.

El Ayuntamiento aguantará hasta el último momento para tomar una decisión

En cuanto a la Gran Cabalgata del Humor, prevista su salida para las cinco de la tarde de mañana, el Ayuntamiento ha decidido mantenerse a las expectativas y esperará hasta el último momento para desconvocarla o no. En caso de que esta cita no se desarrollara se plantea incluso celebrarla al día siguiente, domingo, si bien aún no hay nada en pie en este sentido.

En cualquier caso, el Carnaval de Chiclana mantiene para hoy tres acontecimientos destacados, a partir de las cinco de la tarde. De esta forma, si la meteorología lo permite, a esa hora dará comienzo la vigésima edición del pasacalles infantil, que partirá de la Caseta Municipal y finalizaría en el Anfiteatro de la Gran Plaza, recorriendo las calles Goya, San Antonio, Mendizábal, Plaza de Andalucía, Puente Nuestra Señora de Los Remedios, Plaza de España, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, La Vega, La Fuente y Alameda del Río.

Precisamente ayer, se celebró una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en la que han estado presentes el delegado municipal de Fiestas y Seguridad, José Manuel Vera, así como el jefe de la Policía Local, Juan Carlos Castro, miembros de Protección Civil y representantes de las Ampa de los centros educativos de la ciudad. En dicho encuentro, el responsable del área ha explicado el recorrido del pasacalles y las recomendaciones para que esta fiesta discurra con normalidad. "Esperemos que la lluvia no haga acto de presencia durante la jornada de hoy y los más pequeños, sus padres y madres y profesores puedan disfrutar del pasacalles infantil por las calles del centro de la ciudad", expresa Vera.

Por otro lado, una vez finalice el pasacalles infantil, el Anfiteatro de la Alameda del Río acogerá, a partir de las 19:30 horas, el espectáculo infantil protagonizado por el grupo de animación 'Mira quién ríe'. Así, los más pequeños podrán disfrutar de la actuación musical que llevarán a cabo personajes de la 'Patrulla canina' en el escenario. De esta forma, los niños podrán bailar al ritmo de las canciones de esta serie de dibujos animados de gran éxito entre los más pequeños.

Finalmente, la jornada de hoy de Carnaval acabaría con el Gran Carrusel de Coros, que dará comienzo a partir de las 21:00 horas y que recorrerá las calles La Vega, Alameda del Río, La Plaza y Joaquín Santos. En este sentido, serán cuatro las agrupaciones que participarían en el carrusel, concretamente, los coros chiclaneros 'La hermandad guerrera' (bajo la dirección de Antonio Alemania) y 'Un Cádiz de maravilla' (dirigido por Jesús Rivera y letra de Guillermo del Valle, que alcanzó los cuartos de final en el concurso del Gran Teatro Falla), el coro de San Fernando 'El Puzzle' (dirigido por José Manuel Betanzos y letra de Victoriano Cano y Raúl Cano) y el coro de Cádiz 'Mi gaditana' (dirigida por María José Ortega y música de Lucía Pardo, que llegó a la semifinal del COAG).

"Si el tiempo lo permite, tantos pequeños como mayores podrán disfrutar de un viernes cargado de eventos de Carnaval, desde el tradicional pasacalles, en el que los pequeños de los distintos colegios y guarderías participan junto a profesores y padres, hasta el Carrusel de Coros, que supone un gran espectáculo por las principales calles del centro", manifiesta José Manuel Vera, quien añade que "será el anticipo del fin de semana grande del Carnaval en Chiclana".

Ya por otro lado, todavía está pendiente de que se celebren los actos con motivo del 206 aniversario de la Batalla de Chiclana a partir de las doce del mediodía en la Plaza Mayor, donde también tendría lugar una jura de bandera civil. Así, desde el Ayuntamiento confirman que en caso de que apareciera la lluvia esta cita cambiaría de ubicación y se desarrollaría en el Pabellón Ciudad de Chiclana. No obstante, esta modificación del lugar se daría a conocer a lo largo de la jornada de hoy.