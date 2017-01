Los presupuestos, a un solo paso

El Gobierno local (PSOE-Ganemos) llevará al Pleno municipal que se celebra el próximo jueves, la propuesta sobre la resolución de las alegaciones presentadas al presupuesto municipal, aprobado inicialmente el pasado 17 de diciembre y que cuenta con un montante global de 99,9 millones de euros. En este sentido, hay que destacar que, tras finalizar el pasado martes el plazo de presentación de alegaciones, finalmente han sido dos las que se han presentado, una del PP de Chiclana y otra de la Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real.

Así, la Corporación municipal , con un equipo de Gobierno (PSOE-Ganemos) en minoría, votará sobre si se desestiman o no dichas alegaciones. En caso de que sean desestimadas, el presupuesto municipal entraría en vigor en febrero tras ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, si la oposición, que cuenta con la mayoría en el Pleno, considera que se deben estimar las alegaciones sería necesario un nuevo trámite que alargaría la aplicación de las cuentas municipales.

Guerrero: "Nos vemos limitados a hacer lo que podemos con los ingresos que contamos"

El delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, manifestó ayer que ambas alegaciones tienen el informe desfavorable de los técnicos municipales, "motivo por el cual nos vemos en la obligación de no atender a lo solicitado en las mismas, aunque tendrá que someterse a votación el jueves. Y es que ambas alegaciones no se ajustan a lo establecido legalmente para ser tenidas en cuenta".

No obstante, el responsable del área ha querido puntualizar algunas cuestiones de las referidas alegaciones. "En relación a la alegación presentada por el PP de Chiclana, nos sorprende la atención que ponen ahora desde las filas populares por el empleo, sobre todo, teniendo en cuenta que durante los cuatro años en los que han estado gobernando se dedicaron precisamente a destruir empleo", expresó Guerrero, quien aseguró que "estando el PP en el Gobierno municipal, tuvieron previstos 500.000 euros en el presupuesto de 2012 para crear empleo y finalmente tan sólo destinaron 125.000".

Añadió que "no se queda ahí la cosa, puesto que en el presupuesto de 2013 dejaron previstos para planes de empleo 1.128.000 euros y dedicaron tan sólo 765.000; mientras que en el presupuesto de 2014 apartaron casi 1.200.000 euros para planes de empleo y no gastaron ni un sólo céntimo en dar trabajo a los chiclaneros y chiclaneras en paro", afirmó el delegado municipal de Hacienda, quien ha añadido que "el colmo fue en 2015 cuando ya no destinaron ni un euro, ni en previsión ni en ejecución de ningún plan de empleo. Será que en 2012, 2013, 2014 o 2015 no había parados en Chiclana para el PP ni había necesidad ni nadie pedía ayuda".

En este sentido, el responsable del área ha indicado que "esa es la manera en que gobernaba el PP, con una visión falsa de la realidad porque daba la espalda a los verdaderos problemas de la gente y, en vez de invertir el dinero en dar trabajo a los parados y a las familias sin recursos, prefería gastarlo en pruebas de tranvía que supusieron 60.000 euros o en campañas publicitarias a costa de nuestros bolsillos". "Y lo que es peor, el PP cogió un Ayuntamiento con superávit y lo dejó al final de su mandato con un agujero de más de 2.000 millones de pesetas de déficit", criticó.

Asimismo, el delegado municipal de Hacienda lamentó que, "por si fuera poco, desde el PP siguen dando la espalda a las necesidades de nuestro pueblo, al oponerse frontalmente a que se dé vida al centro de Chiclana". Al respecto, dijo que "necesitamos confiar en nuestra gente, en nuestros comercios, en nuestros hosteleros, en nuestros empresarios, porque son los que verdaderamente crean empleo. Y poder disponer del edificio de la Plaza Mayor para la Escuela de Idiomas, en pleno centro de Chiclana, con más de 1.400 alumnos entrando y saliendo durante todo el día, es algo que indudablemente va a dinamizar el centro de nuestro pueblo".

En cuanto a la alegación presentada por la Asociación por un IBI Real, el edil de Hacienda destacó que "sólo les pido que tengan presente que la obligación de todo Gobierno es la de buscar el interés general de todos los chiclaneros y chiclaneras por encima del particular de unos pocos", agregando que "los contados recursos de los que disponemos vamos a destinarlos a generar empleo, a solucionar los problemas de la gente y a intentar ayudar a las familias chiclaneras y, en especial, a lo que peor lo están pasando".

Joaquín Guerrero añadió que "nos gustaría hacer más cosas, pero nos vemos limitados a hacer lo que podemos con los ingresos que contamos. Nosotros no somos quienes hemos dejado un agujero de más de 2.000 millones de pesetas en las cuentas municipales, por lo que quizás deberían pedir responsabilidades a quien ha propiciado la ruina económica de nuestro pueblo y no a quien trata de buscar soluciones".