Los populares instan al Consistorio a que la empresa pague su deuda

"El PP no ha votado en contra del traslado de la Escuela Oficial de Idiomas a la Plaza Mayor, porque que sepamos, ésta pertenece a la Junta de Andalucía, administración que tiene las competencias, y ésta nunca ha dicho que se vaya a trasladar". Con estas palabras, Andrés Núñez, portavoz y presidente del PP pretende acabar "con las intoxicaciones vertidas por el gobierno municipal de José María Román sobre este asunto".

Núñez expone que "la posibilidad de poner en marcha el edificio no la tiene el Ayuntamiento de Chiclana, sino la empresa privada que tiene su titularidad. Lo que llama la atención es el interés que tiene el alcalde en sacarle las castañas del fuego a la empresa".

Sobre el asunto, "para evitar que se malinterpreten mis palabras", aporta que "con la empresa he tenido muchas reuniones, y la imagen que tengo de ella es que es seria. He hablado con ella en los últimos tiempos y desde el PP hemos dejado claro que lo que proponemos es que lo que ocurre es que la empresa no paga el canon y el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es exigirle su pago".

Asimismo, "una vez solventados los problemas que había y concedida la licencia, es responsabilidad de la empresa poner en carga el edificio, como cualquier chiclanero que pueda tener un local vacío y quiera ponerlo en alquiler".

En esta línea, la formación popular plantea "por qué los bolsillos de los chiclaneros tienen que pagar un alquiler a una empresa privada como la que gestiona el parking y tiene la titularidad de dicho edificio y no a otros propietarios con locales vacíos. Eso es lo que no entendemos".

Núñez insiste en que "el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es coger lo que debe la empresa, que es en torno a un millón de euros. Y si la misma no pone en marcha el edificio, según el contrato de explotación, pues el Consistorio tiene que ponerle las sanciones que tenga que poner, como a cualquier otra concesionaria".

El presidente del PP sentencia que "no hay un proyecto ideado y proyectado por José María Román que no haya fracasado. Ahí está el edificio de la Plaza Mayor y también el centro de salud de Los Gallos. Román lo que quiere es que la gente olvide que él fue quien se cargó la Plaza Mayor, y lo quiere hacer con el dinero de los chiclaneros, con 1,5 millones de euros aproximadamente, y no vamos a consentirlo".