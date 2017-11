Los populares avisan sobre una nueva pérdida de los fondos Edusi

"El equipo de gobierno de PSOE y Ganemos está haciendo lo posible por volver a perder los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)". Así de rotundo se muestra el concejal del PP José Manuel Lechuga al abordar la tramitación que se está llevando a cabo por el equipo que encabeza el alcalde, José María Román, con respecto a esta convocatoria de fondos europeos.

El edil popular destaca que "a pesar de que venimos repitiéndolo una y otra vez, como ya hicimos en las dos convocatorias anteriores donde se perdieron muchos millones de euros, PSOE y Ganemos están jugando con fuego, pues vemos que no hay información con el paso de los días, no se ve ningún movimiento, y la participación ciudadana brilla por su ausencia, aspectos estos fundamentales en la tramitación de los fondos Edusi".

Para Lechuga, "la actitud del equipo de gobierno, que no podemos olvidar que ya ha perdido 33 millones de euros de fondos europeos para reactivar la economía y crear empleo, puede derivar en que se pierdan los fondos de nuevo, porque no se está haciendo bien. No se están dando los pasos correctos en la tramitación y después vendrán las excusas". El PP entiende que "a pesar de que es muy complicado que Chiclana pueda quedarse fuera en esta ocasión por el hecho de que concurre contra equipos muy modestos, si lo llevamos al terreno deportivo, con lo que hay en juego, lo que está pasando nos parece lamentable. Si finalmente se vuelve a dejar escapar la oportunidad por una mala tramitación, por no cumplir con la filosofía de los Edusi, como ya ha ocurrido en dos ocasiones con el mismo delegado de Fomento y la misma empresa al frente, las consecuencias serán nefastas para Chiclana".