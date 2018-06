El paro se reduce en más de 4.000 personas en los últimos cinco años

El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, ha valorado los datos del paro en Chiclana a lo largo del pasado mes de mayo, que ha supuesto un descenso de 425 personas respecto a abril, lo que lleva consigo que actualmente el número de desempleados en la ciudad sea de 10.400. "Evidentemente, todo lo que sea reducir el número de parados en Chiclana es una buena noticia para nuestra ciudad y, por supuesto, para este equipo de gobierno, que trabaja continuamente para que Chiclana salga adelante, así como para mejorar el bienestar de nuestros vecinos", ha expresado Sánchez.

"Sabemos que históricamente mayo ha sido un mes positivo para el empleo en Chiclana, puesto que se encuentra al inicio de la temporada estival y, como es lógico, supone un incremento de las contrataciones en el sector turístico, principal motor económico en nuestra ciudad", ha destacado, aclarando además que, "no obstante, afortunadamente el sector servicios no es el único que ha mejorado, ya que también podemos comprobar cómo otros sectores como la industria o la construcción también están creciendo en los últimos meses, con la consiguiente bajada del número de parados".

En este sentido, hay que destacar que en los últimos cinco años el número de parados ha bajado en Chiclana en más de 4.000 personas, pasando de los 14.513 desempleados de mayo de 2013 a 10.400 del último mes; mientras que respecto al mes de mayo de 2017 se trata de 564 parados menos. "Estamos hablando, por tanto, del mismo mes y en ningún momento estamos comparando con otra época del año, en la que el paro suele subir como consecuencia del fin de la temporada turística", ha aclarado el delegado de Fomento, quien ha añadido que "actualmente Chiclana se sitúa en cifras cercanas a 2009, cuando el número de desempleados a estas alturas de año rozaba las 10.000 personas, teniendo en cuenta que la población se ha incrementado en más de 5.000 personas censadas en estos últimos años".

"No obstante, mientras haya un solo parado en Chiclana no podemos bajar los brazos y debemos seguir trabajando intensamente con el objetivo de que los chiclaneros puedan encontrar un puesto de trabajo. Por ello, seguimos apostando por la formación en distintos sectores como la hostelería, el sector naval, las telecomunicacicones, informática, idiomas, socorrismo, etcétera", ha expresado Adrián Sánchez, quien ha añadido que "no podemos centrarnos exclusivamente en el sector turístico, sino que hay otras ramas que pueden crear empleo en nuestra ciudad, tal y como hemos visto en los cursos sobre instaladores de fibra óptica, mecanizado, programación, etc., que ponemos en marcha desde delegaciones como Fomento, Mujer o Juventud".