"La municipalización sólo servirá para que el PSOE enchufe a gente"

"El proceso de municipalización no es un método para beneficiar al Ayuntamiento y a Chiclana, sino una vía para que el PSOE pueda enchufar a una serie de personas y se asegure un voto cautivo", aseguró ayer el portavoz y presidente del Partido Popular, Andrés Núñez, en una comparencencia ante los medios junto a la secretaria general popular, Ana Domínguez.

Según Núñez, "se ha hecho una memoria muy parcial, que no han tenido en cuenta una serie de variables que harían que la municipalización no fuese rentable, sin olvidar una cuestión fundamental como la subrogación del personal".

Con respeto a la limpieza de edificios públicos, Núñez dijo que en la memoria se ha tomado como referencia "lo que pagó el Ayuntamiento en 2015 a la empresa concesionaria, sin tener en cuenta que ésta puso 24.000 horas gratuitas de trabajo. Si se contabilizan esas horas, ya no es el mismo precio, por lo que no habría ahorro si se municipaliza el servicio". Además, se apunta que "no se tiene presente que hay que limpiar Case Brake, El Fontanal cuando se abra y el Centro de Servicios Sociales de La Soledad, con lo que harán falta esas horas".

Por otro lado, el edil popular hablar de "otra mentira más del PSOE, que lleva prometiendo a los trabajadores el abono del plus de 128 euros por 16 pagas anuales desde 2015, cuando entra Limasa a explotar este servicio. A portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, dijo en una comisión informativa que se iba a pagar con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2015, lo que hace una cuantía de 300.000 euros, al multiplicar por 72 trabajadores. Justo esa cantidad es el beneficio económico del que habla el Ayuntamiento, que se perdería al pagar ese plus".

Asimismo, Andrés Núñez manifiesta que "actualmente, según informes de Intervención, a las empresas concesionarias se está pagando a tres meses, un colchón de liquidez económica que no tendría el Ayuntamiento al municipalizar. Esto tendrá un efecto inmediato. Ahora se paga en casi 120 días a los proveedores, plazo cuatro veces superior a lo permitido, cuando nosotros dejamos pagando a 25 días. Esto implica una sobrecarga todos los meses, cuando Emsisa no tiene liquidez, lleva una década así, y si le metemos 200 trabajadores más va a poner en jaque las nóminas de la actual plantilla municipal. Si vamos a tener que pedir para pagar esas nóminas nuevos créditos, habrá que plantearse si se puede y los intereses que se van a pagar".

También destacó que "el ahorro previsto en ayuda a domicilio es de 50.000 euros, para un gasto de 1,3 millones de euros. El ahorro es mínimo para el volumen del que estamos hablando. En cuanto se pida una póliza de crédito para pagar de manera puntual las nóminas en Emsisa ese ahorro se convertirá en déficit".

Igualmente, el concejal del PP afirma que "tampoco se ha tenido en cuenta al municipalizar servicios algo que dice el Instituto Nacional de Estadística. El INE indica que el absentismo laboral en la administración pública es más alto que en el sector privado, por lo que el coste laboral es mayor. En muy corto plazo veremos que esta cuestión se va a poner sobre la mesa". "Lo que queremos decir es que los días efectivos de trabajo seguramente descenderán, por lo que los costes se multiplicarán".