En marcha la campaña de asfaltado con un coste de casi 153.000 euros

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de la licitación de la campaña de aglomerado a Gaditana de Asfalto SA. La oferta de esta empresa supondrá un ahorro de 130.191,58 euros, según en el Ayuntamiento, ya que el coste de la licitación previsto era de 282.983,13 euros y finalmente será de 152.791,55 euros. "Esto supone que podamos emplear ese excedente en el arreglo de otras calles y zonas de la ciudad", apostilló la delegada municipal de Vías y Obras, Cándida Verdier.

En cuanto a las actuaciones previstas en el proyecto, éstas se ejecutarán en la Avenida Juan Carlos I, así como en las calles Remo, Huerta del Rosario, San Cayetano, Soledad, Tifón, Pintor Federico Godoy, Colombia y Luis Vives. "Tras un estudio previo de los técnicos municipales y teniendo en cuenta el estado de las calles y avenidas de la ciudad, así como el tránsito de vehículos, se ha decidido actuar en estas vías", recuerda la responsable municipal de Vías y Obras, quien destaca que "el objetivo es ir mejorando, poco a poco, las distintas calles que presentan un peor estado de conservación. Además, estamos hablando de vías urbanas muy transitadas y cuya capa de aglomerado tienen una antigüedad superior a los 15 años, por lo que se ha llegado al agotamiento de la capa de rodadura por distintos factores". Con ello, la edil manifestó que en los próximos días ya se verán la maquinaria en las citadas calles, donde se procederá a su arreglo en profundidad una vez que ya han sido adjudicados los trabajos.

Las calles Remo, Tifón, San Cayetano, Soledad o Huerta del Rosario, entre las vías beneficiadas

Cabe destacar que las actuaciones básicamente son similares en las distintas calles, diferenciándose según que el pavimento existente, ya sea de aglomerado asfáltico o de hormigón. Así, en los casos en que el pavimento es del tipo asfáltico se procede a la eliminación de los tramos que se encuentran en mal estado, bien por demolición o bien por fresado de la superficie, y posteriormente se procede a la extensión de una capa de regularización que varía en espesor dependiendo del estado de la calzada. Por último, se coloca una capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipo D-12 en todo el ancho del tramo. Por otro lado, cuando el pavimento existente sea de hormigón, también se procede al fresado o demolición según los casos, pero previamente a la extensión de la capa de regularización o rodadura se colocará una malla antirremonte para evitar el reflejo de las juntas y grietas existentes.

No obstante, el Ayuntamiento reseñó que en todos los casos, si existen zonas con blandones, se procederá a la excavación para sanear la capa de base y así lograr la regeneración del paquete de firme, utilizándose para esta operación zahorra natural o el material procedente del fresado, dadas las buenas cualidades que presenta para estos menesteres.

Además, y como obras complementarias, en todas las actuaciones se llevará a cabo el recrecido y resanteo de pozos, arquetas e imbornales y el pintado de la señalización horizontal, según precisa desde el Ayuntamiento.

"No podemos olvidar que Chiclana sufrió cuatro años de Gobierno del PP, en los que no se actuaban en las barriadas ni se arreglaban las calles, por lo que no solo tenemos que actuar en el mantenimiento de las vías y espacios públicos, sino que también hemos visto cómo hay calles y avenidas que se han deteriorado", indica Cándida Verdier, quien recalca que, "meses atrás ya llevamos a cabo una campaña de aglomerado en las calles Vendimiadores, Venenciadores, Viñas, Callejón de Santa Ana, Margarita, Nuestra Señora de los Dolores, Salsipuedes, Caraza y la carretera de Medina, además del arreglo de caminos del diseminado. Todo ello sin olvidar los trabajos para eliminar barreras arquitectónicas o las numerosas actuaciones en espacios públicos de barriadas como Fuente Amarga, Carabina, El Arenal, Santa Ana, etcétera...".

No obstante, la edil expresó que "no nos podemos conformar con esto y también hemos sacado a licitación actuaciones de mantenimiento de barriadas durante los dos próximos años por valor de 1,9 millones de euros".

La delegada de Vías y Obras redundó en que "aunque a algunos les duele que este Gobierno sí trabaje para mejorar el bienestar de los vecinos de Chiclana, desde este equipo de Gobierno tenemos muy claro que nuestra prioridad son los problemas de los ciudadanos y, en la medida de nuestras posibilidades, actuaremos en aquellas cuestiones que son prioritarias como, por ejemplo, el arreglo y mantenimiento de calles y avenidas de la ciudad".