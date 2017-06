"La localidad es ahora menos pobre"

Fue hace justo dos años cuando José María Román (PSOE) recogió el bastón de mando de la ciudad y retomó la Alcaldía de Chiclana. Ese 13 de junio de 2015 dijo: "Hay mucho trabajo por hacer y nos tenemos que volcar en el empleo y en los servicios básicos a las viviendas sin regularizar". El regidor chiclanero echa la vista atrás y reflexiona sobre esa frase y, asimismo, da un repaso a su bienio como máxima autoridad municipal.

-Los datos del paro siguen siendo un reto a superar. ¿Cuál es su balance desde que retornó a la Alcaldía hace dos años?

-Sin duda nos hemos volcado en el empleo y en la regularización de viviendas. En el primero de los casos, la prueba está en que en estos dos últimos años hemos rebajado el desempleo en 2.649 personas y ahora estamos en 10.964 parados. Además coincido con la delegada de Turismo, Ana González, en que nuestra pretensión es bajar a lo largo de este verano de la barrera de los 10.000 desempleados. Esto está al alcance, pero también es importante señalar que nuestra intención es que el invierno sea más sostenible en cuanto a la subida de parados y sea más suave respecto a otros años.

-¿Y qué queda para comenzar con la regularización de viviendas en el extrarradio?

-Es clave recordar que tenemos un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor desde finales del pasado año y está previsto que antes de fin de mes acaben los trámites públicos para el levantamiento de las suspensiones del Plan. De esta manera, en julio se prevé ir a pleno para la aprobación definitiva de las nuevas de las ordenanzas de regularización de viviendas en el diseminado. Esta iniciativa será un revulsivo y ya adelanto que vamos a reducir la tasa de licencia de obras del 3,5 % que está ahora hasta el 1 % con objeto de estimular la construcción. Esta medida se aplicará en las próximas ordenanzas fiscales.

-Aparte de estos dos destacados aspectos, ¿Qué resalta usted de estos dos últimos años?

-Cuando llegamos al Ayuntamiento en junio de 2015 nos encontramos con un centro de salud de Los Gallos y un edificio de la Plaza Mayor bloqueados, así como un pabellón deportivo en El Fontanal en el que se había invertido 1,2 millones de euros y le restaban 130.000 euros para abrirlo al igual que un Centro Cofrade al que también le faltaban tan sólo 40.000 euros para su apertura, ya que en cuatro año no se hizo nada para que fueran inaugurados. Son sólo cuatro ejemplos gráficos de la apatía y la falta de pulso del anterior Gobierno municipal.

-Desde su punto de vista, ¿En qué ha cambiado Chiclana?

-Como antes le comentaba, sólo le he descrito cuatro ejemplos gráficos de nuestra gestión, pero hay otros apuntes significativos como es el caso de que Chiclana es la localidad de la provincia donde más empresas se han creado, en total 109. Es un dato refrendado por la federación de autónomos ATA. Esto supone más riqueza y más empleo. Además, otro dato interesantes es que en la ciudad han descendido las peticiones en el Banco de Alimentos, en un 25% menos desde 2015. Lo mismo ocurre con la campana 'Ningún niño sin juguetes' con un 29% de reducción de solicitudes o las bolsas de alimentos de la Caixa con un 19% menos. Evidentemente estas cifras se asocian a la bajada del desempleo ya que hay mayor inversión. La localidad ahora es menos pobre.

-Hablando de inversión, ¿Se esperan próximas actuaciones?

-Hay dos que llaman la atención y que se desarrollarán una vez que acabe la campaña veraniega, ya que se trata de dos importante inversiones en el sector turístico. Me refiero a los trabajos que tendrán lugar en los hoteles Barrosa Park y Riu. Hablamos de un gasto de 30 millones de euros entre los dos. Esto da idea de la fortaleza del destino Chiclana dentro del turismo. Hacía mucho tiempo que no había en Chiclana una inversión de montantes tan elevados. En mi opinión, se trata de una noticia muy potente. Además las obras en ambos establecimientos se tienen que ejecutar en tiempo récord puesto que los hoteles deben estar abiertos para el verano de 2018 y, sin duda, se necesitará mucha mano de obra. En este sentido, desde e equipo de Gobierno haremos todo lo posible para que repercuta en la población chiclanera.

-Estas inversiones corroboran que el turismo sigue siendo el pilar de la economía local

-Indudablemente, los hoteles crean mucho trabajo en Chiclana, algo más de 3.500 empleos y todo ello es por la maravilla de nuestro municipio. Además, el Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles, elaborado por Exceltur, confirma los extraordinarios datos turísticos en la ciudad.

-Según usted, también está presente el suelo industrial y en varias ocasiones ha ofrecido terrenos para que vengan nuevas empresas al municipio.

-No voy a ceder en eso. Estamos empeñados en diversificar nuestra economía, si bien el turismo, como todo el mundo sabe, es la pieza más importante económicamente hablando. En Chiclana hay una capacidad de industria muy potente y tenemos empresas auxiliares que, como algunos dicen, son capaces de construir un barco. Además, estamos en la firma de convenios para la formación en la industria, así como con Campano y desde la Mancomunidad de Municipios de la Bahía. Tenga en cuenta que disponemos de 2,5 millones de metros cuadrados en El Carrascal -en las inmediaciones del Cementerio Mancomunado- para suelo industrial, una zona muy bien situada cerca de la autovía. Creo que es mi obligación como alcalde y como chiclanero ofrecer estos suelo y permitir que se puedan ubicar empresas. Hablamos de terrenos a precios industriales; es decir, baratos.

-Usted también ha comentado que Sancti Petri es otra de las zonas punteras de Chiclana. ¿Qué hay de nuevo en este enclave?

-Se está redactando el plan especial de Sancti Petri y tenemos previsto presentarlo este verano, pero en un contexto en el que el poblado no pierda su esencia y su filosofía. Esto es algo que siempre hemos defendido, que sea un enclave donde convivan la pesca, los barcos grandes y pequeños, sin olvidar que también es una zona para desarrollar actividades y espectáculos musicales.

-La subida del IBI llega ahora en el primer recibo de julio. ¿Está justificado este aumento?

-Hace unos días el Gobierno central advirtió a Jerez de que en sus cuentas hay desfase brutal y eso hay que pararlo. Mire, nadie hace una maniobra fiscal de subida de impuestos por capricho. Las cuentas en Chiclana han llevado a un agujero de 10 millones de euros por año. Es decir, son 20 millones desde 2015. Aquí va a subir un 19%, unos 50 euros de media. Cualquier comparativa del IBI con otras poblaciones de la provincia indica que en municipios más pequeños que el nuestro se paga igual por este impuesto e incluso menos. Así, cualquier situación que fuera a abordar sin subir el IBI implica reducir gastos. Dónde recortamos, ¿en agentes de policías, en la recogida de la basura, en la playa, en la limpieza de los colegios?. Se olvida que desde 2008 hasta la fecha se han producido demasiados ajustes. Otra de las falsedades es la devolución de impuestos cobrados de más. Si esto fuera así, se devuelve y punto.

-Ya, pero este aumento afectará a todos...

-El IBI es el impuesto más justo que hay. Paga más quien más tiene. Le doy un dato: con la bajada del IBI un 29% del anterior Gobierno del PP, los hoteles se ahorraron el pago de un millón de euros y, asimismo, hemos dejado de recaudar otros dos millones de las viviendas residenciales de la costa. Le hemos pedido el esfuerzo al que más tiene, pero también conviene aclarar que aumentarán los servicios a los ciudadanos.

-En otro orden de cosas, la pérdida de 10 millones de euros de los fondos Edusi ha sido un varapalo.

-En efecto. Admito que ha sido un palo, pero sobre todo porque nos hemos quedado a un punto en la evaluación. Hemos presentado la alegación y esperemos que sea admitida y si no, pues iremos a la tercera convocatoria de estos fondos. Que recuperemos esos 10 millones, que duda cabe, sería muy importante para seguir avanzando en el proyecto de ciudad. No nos vamos a resignar.

-Su partido y Ganemos suscribieron un pacto de Gobierno en abril de 2016. ¿Qué balance hace de esta alianza?

-El pacto nos ha aportado más estabilidad y el concejal de Ganemos, Adrián Sánchez, realiza una labor muy importante desde la Delegación de Fomento. Está comprometido con el Gobierno y muy implicado. Le va la marcha y siempre está en activo. Por tanto, muy bien.

-En cuanto al PP, su principal rival político, parece no cesar las disputas y enfrentamientos.

-El PP no creía que iba a perder las elecciones y máxime después del 'regalito' de la bajada del IBI. En términos pugilísticos, se puede decir que se ha quedado grogui. Ahora está en quién va a ser el candidato, en cambios de ver quién sigue o no y está permanentemente en la contradicción de pedir el cielo y la tierra. Va dando bandazos como en el caso de la municipalización que pide una bolsa de empleo, la creamos y luego denuncia que se quedan gente fuera. Nos ha pasado también con el Plan General cuando votó en contra y después a favor. También con el edificio de la Plaza Mayor que volvieron a votar en contra y todavía no se acuerda que ha querido practicar el dejar a la ciudad a pan y agua sin darse cuenta que es la segunda fuerza de la localidad y tiene una responsabilidad. Es difícil que el PP pueda enganchar a sus propios electores con una posición poco consecuente y poco racional. No obstante, también avanzo que antes de este próximo mes de agosto el propósito es que celebremos un pleno sobre el Estado de la Ciudad, si bien ahora se debaten las propuestas, no como antes. Se trata de unos de los compromisos que había adquirido. Lo dije en el pleno de investidura como alcalde de hace dos años, en el que señalé que le damos la bienvenida al debate político. En ese debate sobre el Estado de la Ciudad habrá una propuesta del Gobierno municipal contestará la oposición, luego habrá un segundo turno y yo como alcalde cerraré la sesión plenaria.

-Chiclana se ha convertido en el primer municipio en el que se ha aplicado la municipalización. ¿Cómo valora esta iniciativa?

-Ha sido un proceso muy complicado y laborioso que afecta a casi 200 personas. Es una apuesta que está ahí, que supone un ahorro importante en el IVA (Impuesto de Valor Añadido) y en el beneficio industrial. Un dinero que antes iba a las empresas adjudicatarias y que ahora se queda en el Ayuntamiento. Por tanto significa una mejora en condiciones laborales y en el servicio que se presta. Con la municipalización vamos a probar qué tal vamos y avanzaremos en los términos que sean más convenientes para la ciudad y para el servicio.

-Aparte de la municipalización, ¿Qué otros asuntos piensa poner en marcha?

-En el contexto del empleo, del debate político, la municipalización y de otros grandes temas de la ciudad, pretendo crear un foro por la economía, por el crecimiento económico y social donde el equipo de Gobierno se pueda sentar con interlocutores como los empresarios y otros agentes sociales de cara a que podamos confluir en los grandes asuntos. Hay temas estratégicos que van más allá de un periodo corporativo. Por ejemplo, aparte de Sancti Petri, cabe resaltar el brutal potencial que tiene el yacimiento fenicio de la ciudad con unos seis mil metros a su alrededor para dar un tirón a la zona del centro. O una propuesta para el aprovechamiento de las aguas residuales ya depuradas y que podríamos usarlas en regadíos, y otras propuestas relativas a la Vega del Carrajolilla o la del río Iro. El sexto juzgado es otro de los temas que debemos demandar toda la ciudad. Pero también hay que decir que hemos concedido la licencia para una nueva oficina de Correos y, por otro lado, otro tema muy importante es la carretera de la Cañada de los Barrancos que está en los acuerdos y en el compromiso de la Junta para que sea adecuada una vez que comience a funcionar el tranvía, esto lo tenemos que reclamar entre todos. En la misma línea, habría que hacer los mismo con Tres Caminos.

-Otro de los aspectos que parece no arrancar es el ambiente en el centro de la ciudad.

-Yo estoy satisfecho de cómo vamos avanzando. La retahíla de eventos que venimos desarrollando en el centro de la ciudad ayuda muchísimo al ambiente. El domingo lo hemos revitalizado con el mercadillo en la Plaza de Las Bodegas y a diario las tardes van mejorando significativamente. Estamos abordando unas líneas de mejoras en los comercios y hay grandes firmas interesadas en instalarse en el centro. No olvidemos el nuevo Centro de Interpretación del Vino y la Sal o el fantástico Mercado de Abastos. Pero volviendo a los nuevos negocios, confiamos en que salgan algunas de estas operaciones en el centro y que haya aún más vida.

-Quedan dos años de Gobierno por delante. ¿Qué iniciativas se pondrán en marcha hasta entonces?

-Hemos avanzado y desbloqueado asuntos importantes. Ahora el reto que tenemos por delante es seguir luchando por la mejoría en el empleo. Creo que todo lo que ha salido adelante nos permite continuar a buen ritmo y hemos de dar la bienvenida al futuro foro por la economía social y al debate del Estado de la Ciudad, así como el salto que nos tiene que proporcionar las ordenanzas para regularizar las viviendas que no disponen de los servicios básicos de agua y alcantarillado mediante un pago fraccionado en torno a los 50 ó 60 euros al mes. En definitiva, me reitero en mi compromiso con el empleo y la regularización.