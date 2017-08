Casi 7.000 libros esperan lectores

La Casa de las Artes, en el edificio Brake situado en la Cuesta Hormaza, cuenta con dos espacios dedicados a la consulta y lectura de ejemplares que deberían ser de interés para todos los chiclaneros. Situados en el segundo patio de dicho inmueble, la Biblioteca 'Dionisio Montero' y el Fondo Bibliográfico de Autores Románticos son dos lugares dependientes y a la vez complementarios de la Biblioteca Municipal de Chiclana. Ambos espacios culturales reciben muy pocas visitas debido, en gran parte, al desconocimiento que tienen los usuarios de autores que han formado parte de la historia de Chiclana, cuyas obras se pueden consultar en Brake.

El fundador del Ateneo Literario, artístico y científico en Chiclana y exconcejal de Cultura, Dionisio Montero, contaba con una colección privada de más de 6.000 ejemplares, y unos 5.000 libros componen esta enorme colección que está presente en la sala de estudio que lleva su nombre en el citado edificio. En este rincón, acuden jóvenes estudiantes acuden a trabajar en grupo y de manera esporádica consultan o se interesan por algún libro de la colección del chiclanero. Manuel, trabajador de esta biblioteca a través del programa de Empleo Joven señala que "a esta sala suele venir más gente porque se puede trabajar en grupo, pero muy pocas personas se interesan por estos libros" y añade que "nosotros estamos encantados de enseñar estas obras y ofrecerle información a quienes nos la piden. Hemos creado una página en facebook para que las personas interesadas puedan acercarse a nosotros a través de esta red social".

"La gente no sabe que estamos aquí ni que existe este material de consulta en Chiclana"

Además, en la colección de Dionisio Montero se puede encontrar libros de todo tipo desde guías de viaje, gramática rusa, libros de teología hasta poesía y literatura española, en total casi cinco millares de libros de diversa temática. Asimismo, aunque esta sala de estudio se encuentra abierta todo el día en el mismo horario que la sala de estudios central, la consulta de libros solo se puede efectuar de lunes a viernes desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 14:00 horas.

Justo enfrente de la Biblioteca Dionisio Montero se encuentra el Fondo de Autores Románticos,que atesora alrededor de 2.000 libros y ha sido recientemente abierto al público. Dos trabajadoras de plan de empleo mayores de 30 años, llevan desde mediados del mes de mayo dando a conocer la colección de libros especializados en la época del Romanticismo, no solo de literatura si no de otras especialidades como la música, pintura o el arte, pero centrados en este periodo histórico del siglo XIX. Manoli, trabajadora en esta sala, cuenta que "esto estaba cerrado antes de nosotras empezar a trabajar. Hemos empezado desde cero la labor de difusión y ampliación de este fondo bibliográfico. Lo que queremos es que la gente se acerque y entre. Ya nos encargamos nosotras de enseñar los ejemplares". Asimismo, desde este lugar se está llevando a cabo una campaña para la recogida de libros y ampliación del fondo bibliográfico centrado en este periodo histórico.

La trabajadora confiesa que viene muy poca gente, "por no decir nadie, ya que no nos conoce y ni siquiera sabe qué hacemos aquí. Cuando empezamos a trabajar nos dijeron que era muy difícil conseguir más fondos de libros, pero nosotras estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Hemos creado una página en facebook llamada 'Fondo Bibliográfico Autores Románticos' y estamos teniendo cada vez más seguidores". Agrega que "la semana pasada tuvimos la primera donación de un particular. Estamos muy contentas porque con la campaña de donación de libros y la página en facebook estamos logrando que poco a poco la gente nos pueda conocer más".

Otra trabajadora de este Fondo de Autores Románticos reconoce que el futuro de esta sala es incierta, "no sabemos lo que pasará en noviembre cuando se nos acabe el contrato. Esperemos que no la cierren para que los chiclaneros puedan disfrutarlo".

Y es que entra la sala Dionisio Montero y la dedicada a los autores románticos se acumulan cerca de 7.000 ejemplares que prácticamente pasan desapercibidos.