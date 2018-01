"Fui a juicio por dignidad aunque sabía que había muy pocas posibilidades"

El presidente del Partido Popular y portavoz de su grupo municipal, Andrés Núñez, acompañado de varios ediles y compañeros de partido, ha salido al paso de las declaraciones de los concejales socialistas Cándida Verdier y Joaquín Páez en relación a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que ha desestimado una demanda en defensa de su honor tras unas manifestaciones en su contra por parte de los citados concejales del PSOE.

Sobre el fallo, el edil popular ha manifestado que "las probabilidades de que la justicia proteja el honor de un político a día de hoy son nulas debido a la altísima protección que tiene el derecho a la libertad de expresión, era algo con lo que ya contaba, pero no podía quedarme de brazos cruzados ni por mí, ni por mis compañeros, ni, sobre todo, por el honor de mi familia. Y que quede claro, lo volvería a hacer". Asimismo, Núñez ha asegurado que "las personas honradas y honestas, a quienes se nos ha criado desde pequeños en el sacrificio, nos ofende profundamente que nos acusen falsamente, es algo que nos insulta".

Han ido a acabar con mi persona, como ya han hecho antes con otros compañeros"

En esta línea, el presidente local del PP recuerda los hechos que motivaron este enfrentamiento asegurando que "yo no quiero vivir de la política, no como otra. Yo soy abogado, y estoy en política, y no creo que la política sea un destino, sino que debe ser un periodo, un tránsito". El concejal popular destaca que "a raíz de un procedimiento judicial de un cliente contra un empresario moroso, éste, como represalia y sin base alguna, me denunció; la denuncia evidentemente fue archivada". "Este hecho fue aprovechado por los socialistas -continúa- para inventarse cosas y acusarme falsamente de hechos que no había cometido".

En este contexto, el líder del PP local manifiesta que "uno es decente, honrado, honesto y puede estar preparado para la crítica dentro de lo que efectivamente haya hecho, pero lo que uno nunca puede prever son las invenciones, práctica muy habitual entre los socialistas".

En contraposición, apunta que "a nosotros nos han venido a decir que una determinada empresa de Chiclana está recibiendo una multitud de contratos de obra, que durante dos años no ha habido contrato de mantenimiento de las calles y, por tanto, se estaban fraccionando los contratos, porque trabaja el hermano de un concejal. Pero nosotros no salimos diciendo que son todos unos sinvergüenzas, que son aprendices de Griñán y Chaves y un largo etcétera, porque no estamos en política para eso".

En este sentido, expone que "uno a la política viene a dar lo que es, lo que tiene dentro, la educación que ha recibido. Por eso, hay quienes vienen a insultar, difamar e inventarse cosas de los demás, y otros venimos a estar con la gente y mejorar nuestra ciudad. Los ciudadanos deben elegir a quién prefieren, si a los que insultan o a los que defendemos nuestro honor".

Andrés Núñez declara que "lo que pretendían era aniquilarme, porque aunque ahora digan que respetaban mi profesionalidad, lo cierto es que intentaron por todos los medios acabar con mi persona, incluso en el ámbito profesional. De hecho, me denunciaron ante el Colegio de Abogados".

Núñez, que anunció que no tiene intención de seguir recurriendo, destaca que "se pretendió buscar un acuerdo, sin contraprestación económica, porque no hay dinero que pague el honor y esto las personas que tienen honor lo saben perfectamente. Debían pedir perdón y reconocer que era mentira lo que habían dicho, pero sólo querían decir que no pretendían ofenderme, algo que no se lo cree nadie". Finalmente, y ante la manifestación de Páez en la que dice que no ha dormido tranquilo en cinco años, el concejal del Partido Popular sentencia que "simplemente me alegro de que no haya dormido. Igual le remordía la conciencia. E igual se lo piensa otra vez antes de inventarse cosas e insultar. Sinceramente, lo único que me genera es lástima por el hecho de que haya personas así, que lo único que tienen dentro es eso".