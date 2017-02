La inquietud de los emprendedores

Los responsables de las empresas locales Smart Biosystem y Talentum, Adrián Navarro y Manuel Salvado, respectivamente, fueron recibidos ayer por el alcalde, José María Román tras su reciente éxito en los premios AJE (Asociación de Jóvenes Emprendedores). Cabe recordar que la primera de ellas obtuvo el Premio Iniciativa Emprendedora, mientras que la segunda llegó a ser finalista en la misma modalidad.

Durante el acto, el alcalde incidió en que, "cuando se habla de innovación y de inquietudes y dinamismo, debemos recordar que, según los datos de la ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Chiclana es el municipio de Andalucía en el que más había crecido el número de autónomos y de empresas en el año 2016. Todo esto responde a una actitud vital positiva y activa, porque hemos vivido momentos potentes, pero hoy luchamos por salir de una mala situación".

Por su parte, Adrián Navarro explicó su proyecto ganador de la mano de Smart Biosystem. "Se trata de un proyecto tecnológico aplicado a la agricultura y pretende mejorar el rendimiento de las explotaciones agrícolas. El agua es un recurso escaso y esta industria depende de que seamos capaces de hacer de este recurso que sea sostenible. Pretendemos ahorrar tiempo y dinero, así como mejorar la calidad de vida de los agricultores, ya que automatizamos el riego para que no tengan que desplazarse y esto les supone esa mejora".

Añadió que también cuenta con una aplicación en las smartcities, "porque es interesante implementar esta tecnología, puesto que proporciona al gestor público una herramienta que le permite ahorrar agua y dinero y contribuir a una mejor eficiencia de este recurso y provocar ese ahorro a las arcas públicas", añadiendo que estos proyectos "que diversifican nuestra economía van a permitirnos ampliar la gama de servicios y productos que podamos ofrecer".

Con respecto a Talentum, Manuel Salvado explicó que su apuesta consiste en un proyecto de educación y de enriquecimiento extracurricular "en el que atendemos a aquellos alumnos que presentan altas capacidades intelectuales, porque creemos que el sistema educativo se ocupa de la necesidad académica de los alumnos que se encuentran a un nivel inferior, pero al contrario, para los alumnos que pueden dar más de sí, no hay y de eso de es de lo que se encarga Talentum, de desarrollar el máximo potencial y talento de estos alumnos".

Además, Salvado ha incidido en que en este primer año "hemos superado las expectativas, ya que trabajamos en cinco ciudades de la provincia y estamos preparando el curso que viene, en el que aumentaremos los niveles de los niños, como el número de ciudades, llegando a dos más".

Además, tienen una ambiciosa proyección futura, y es que Talentum llegue a ser una institución reconocida en el país y que sus estudiantes sean tratados con prestigio por haber recibido una educación extracurricular de excelencia.

El regidor chiclanero valoró de manera positiva las iniciativas de ambos emprendedores tras felicitarlos por sus proyectos ganadores e innovadores en los premios AJE 2017. "Para poder buscar salidas, hace escasamente un mes viajé hasta Gibraltar y también he estado en Asilah, para intentar buscar qué nuevas posibilidades comerciales, industriales o turísticas pueden aparecer para las empresas de Chiclana. Con todo ello, estoy haciendo como alcalde lo mismo que Adrián Navarro y Manuel Salvado hacen como empresarios, que no es otra cosa que no quedarse con los brazos cruzados y sí reinventar nuestras posibilidades, de cara a encontrar nuevas oportunidades de negocios". Así, Román aseguró que "esto mismo es lo que hacen nuestros protagonistas, con la intención de que pueda aparecer una nueva oportunidad de vida empresarial".