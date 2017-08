Siete inmobiliarias son objeto de robos durante una misma noche

Hasta siete establecimientos pertenecientes a diferentes empresas inmobiliarias de la ciudad fueron objeto de robos durante la noche del pasado día 9 de agosto, según ha denunciado a este medio el propietario de uno de estos negocios, unos hechos que se produjeron, según destaca, entre las dos de la madrugada y las seis de la mañana en la zona de costa.

De esta forma, y según ha podido saber este medio, los robos se produjeron con la utilización de instrumental y materiales de precisión, para evitar las alarmas y poder forzar las cerraduras de los locales, en los cuales, en la mayoría de los casos, no había cantidades de dinero de importancia ni objetos de valor.

Tercer robo en lo que va de año en un conocido bar del centro de la ciudad

"No se llevaron gran cosa porque en la oficina no tenemos prácticamente nada de valor, lo único que buscaban era dinero y no había apenas nada", destaca una empleada de una de las oficinas afectadas a preguntas de este medio. "No disponemos de medidas de seguridad ni rejas porque no tenemos nada de valor en las oficinas, pero vamos a tener que cambiar esta circunstancia porque los destrozos y las molestias que causan estos atracos son muy perjudiciales para el negocio", manifestaban al respecto en una de las oficinas afectadas por los robos.

Por otra parte, el responsable de otra de las empresas atracadas asegura que este año se están produciendo muchos más casos de este tipo que en pasados veranos, y lamenta que "es mucho mayor el destrozo y las molestias que causa, que lo que roban, ya que en estas oficinas no suele haber nada de valor". En este sentido, este mismo agente inmobiliario asegura que son varias las personas que han denunciado ya diferentes robos en la zona de la costa este año, no sólo en este tipo de locales, sino también en chalés particulares, locales de hostelería y comercios.

Cabe destacar que en algunos de estos casos, una misma empresa inmobiliaria sufrió esa noche robos en las diferentes oficinas que posee en la zona de costa, dándose además la circunstancia de que uno de los establecimientos afectados volvió a ser objeto de robo una semana después.

Por otra parte, cabe resaltar también que otro conocido local de hostelería del centro de la ciudad, cuyo gerente prefiere no desvelar detalles, ha sido objeto recientemente de un robo en sus instalaciones, una circunstancia que se repite por tercera vez en lo que va de año.

En este sentido, el responsable del local asegura asombrado que el robo, que se produjo el lunes, se llevó a cabo a plena luz del día, rompiendo para ello el autor del atraco una de las cristaleras con las que cuenta el local, aunque no se llevó prácticamente nada salvo una pequeña cantidad de dinero.

Por último, también destacar que a principios de la presente semana se han denunciado hurtos en dos locales de Urbisur, unos atracos que se produjeron también en horario de apertura mientras los dependientes de estos establecimientos se encontraban atendiendo al público.