La "incapacidad" y la "falta de diálogo", claves del gobierno local en 2016 según PCSSP

Los concejales de Por Chiclana Sí Se Puede han hecho balance y valoración de lo que a su juicio ha sido el Gobierno municipal durante el año 2016. Según Daniel Martín, portavoz de la formación, el gobierno "se ha visto superado por su incapacidad y esta inacción se debe tanto al miedo a la ley como a una total falta de convicción política". "En la práctica de gobierno, PSOE y PP la misma cosa es", declaró el edil, para quien el PSOE hace la misma política que el PP hace dos años, "ya que lo único que ha habido ha sido un cambio de papeles", asegura. Desde PCSSP creen que la muestra de esto está en los temas fundamentales para la ciudad, como el empleo, la vivienda y la participación ciudadana.

Respecto al empleo, el portavoz de la formación morada destaca la "incapacidad del gobierno para sentarse con los sindicatos del Ayuntamiento y solventar la situación que ha forzado el partido de José María Román". También señala la "incompetencia del gobierno en crear un modelo económico alternativo para solventar la lacra del empleo precario y de mala calidad y, en vez de esto se sigue con el modelo fracasado de ladrillo y turismo". Martín ha propuesto una batería de soluciones a estas cuestiones pero destaca el "desinterés del gobierno, que ha desoído durante más de un año la creación de una Mesa por el Empleo para tratar este punto", lamenta.

Sobre la cuestión de la vivienda, la concejala Verónica Gutiérrez denuncia que el PSOE haya sido incapaz de "crear un Plan General alternativo al del PP, que hubiera abaratado y hecho viable la regularización", poniendo además el acento en la "presunta nulidad del Plan, por lo que éste nace muerto", dijo. También quiso hacer especial mención a la problemática de los desahucios, a los que "lejos de dar solución, el Ayuntamiento ha sido cómplice de los mismos, estando éstos relacionados con la mala situación de los que peor lo están pasando en Chiclana". Reivindicó además la necesidad de auditar la situación social de Chiclana, políticas de vivienda pública y negociación de alquiler social, así como un "pacto ciudadano con la vecindad para hacer una regularización justa, real y satisfactoria".

Por último, Daniel Martín ha criticado la "falta absoluta de diálogo y participación del gobierno local, que no ha hecho nada por poner en marcha los presupuestos participativos". En este sentido, destacó el "ninguneo que sufren los Consejos Locales". "Ningunea a la Asociación por un IBI Real, con la que ha firmado un acuerdo, y ningunea a toda la Corporación y a toda la ciudad cuando no pone en marcha la cesión de terrenos a desempleados, no actúa contra los circos con animales, no trabaja en el transporte público en el Llano de las Maravillas, entre otras cosas", explica el edil, quien puntualiza que "por estas prácticas autoritarias incluso hemos perdido fondos tan importantes como los primeros EDUSI".

Así, desde PCSSP concluyen que "para hacer política útil y necesaria para la gente no basta con comprar mayorías absolutas estables, sino que hace falta auténtica voluntad para hacer políticas de cambio, de lo cual carece este gobierno".