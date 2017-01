"El gran reto para 2017 será el inicio de la regularización de viviendas"

Acaba un año en el que el Gobierno local conformado por el PSOE y la agrupación Ganemos Chiclana cierra un capítulo, pero con cuentas pendientes para asentar las bases económicas y sociales de una ciudad que intenta ser lo que fue, el referente de la provincia y espejo de otras localidades. El alcalde socialista, José María Román, opina que pese a los avances experimentados, ahora queda dar el salto y consolidar los proyectos para hacer de Chiclana un municipio puntero. Así, el regidor chiclanero se apoya en este último año para coger impulso de cara a estos próximos doce meses.

-Cuénteme, que es lo que dejamos atrás y que es lo que se espera en un futuro próximo.

-Es importante destacar que durante el pasado año se han producido dos hitos de especial interés para la ciudad. Estos son la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2017, dos asuntos de gran relevancia que tendrán su incidencia en Chiclana, pero sobre todo en lo relativo a documento urbanístico porque con su visto bueno se podrá iniciar la regularización de viviendas. Esto último es el gran reto para este año.

-Habla usted de un proceso que al fin se hará realidad, al menos, en varias zonas de la localidad.

-Con la aprobación del PGOU nos enfrentamos a un proceso para regularizar 13.500 viviendas que están a la espera de obtener los servicios básicos. Para este año, las miradas están puestas en la Rana Verde y Majadillas para que conecten con los servicios de alcantarillado y agua. Hablamos de más de 600 viviendas entre estos dos núcleos, pero también hay posibilidades para que 'enganchen' casas limítrofes con zonas urbanas, lo que elevaría la regularización a unas 3.000 viviendas. Se trata de abordar al fin un proceso que está ahí desde hace más de 20 años. Somos punta de lanza en este complicado proceso, pero también vamos a ser conejillos de Indias porque hay muchas localidades pendientes de lo que hagamos en Chiclana. Por ello, hemos diseñado un modo de pago que de los 9.500 euros que cuesta la primera fase de regularización (agua y alcantarillado) se establezcan cuotas que sean asumibles para que se pueda conseguir acceder a los servicios básicos con mayor facilidad.

-En cualquier caso, usted es consciente de las dificultades y complicaciones vecinales que surgirán una vez que se inicie la regularización.

-Cierto. Es más, el intento que realizamos años atrás para regularizar viviendas incluso me llegó a costar las elecciones municipales. No obstante, no podemos darle la espalda a este problema y toca estar en ello.

-Según usted, otro de los retos logrados en 2016 es la aprobación inicial de los presupuestos municipales.

-Así es. Después de la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del anterior Gobierno municipal del PP se quedaron las cuentas esquilmadas, ahora hemos dado un importante paso con la aprobación de los presupuestos que rozan los 100 millones de euros. Esto nos permitirá asegurar y garantizar los servicios públicos que corrían el riesgo de desmantelarse ante la precariedad para mantenerlos. Tenga en cuenta que localidades con mucha menor población que Chiclana pagan más IBI que aquí. Evidentemente, los populares bajaron el IBI para ganar las elecciones municipales y fíjese para lo que les sirvió. Incluso diría que la campaña que hicieron para esa bajada les perjudicó. Por cierto, fue una campaña partidista y con dinero público.

-Cambiando de tema. Usted lleva a gala que su Gobierno ha encabezado en la provincia la municipalización de servicios que estaban en manos de empresas privadas.

-Mucha gente ha hablado de la municipalización de servicios, pero nadie ha hecho nada. Somos los únicos de la Bahía gaditana que han dado este paso. En este asunto también se podría decir que somos conejillos de Indias. Cabe recordar que un pleno extraordinario del pasado diciembre se dio luz verde al proceso para municipalizar los servicios de ayuda a domicilio y de limpieza de edificios públicos y colegios. Del mismo modo, trabajadores de parques y jardines también serán municipalizados. Además, esta iniciativa supondrá un ahorro para las arcas municipales.

-¿Pero se ampliará esta iniciativa a otros servicios como es el de la recogida de la basura?

-Vamos a ser prudentes. La municipalización que llevamos a cabo está estrechamente vinculada a garantizar las nóminas de los trabajadores. Sin esta condición no iniciaremos ninguna medida que haga peligrar los sueldos.

-¿El uso del inutilizado edificio de la Plaza Mayor es otro de los asuntos que podría ver la luz este 2017?.

-Aparece una partida en los presupuestos municipales para que la Escuela Oficial de Idiomas, con unos 1.400 alumnos, ocupe una parte del edificio. En este tema ha habido mucha desidia. Ningún interés por resolver, sino en entorpecer. Hay que tener claro que los ciudadanos nos han elegido para resolver problemas.

-¿Y Sancti Petri?.

-Estamos redactando un proyecto precioso. Ya hemos realizado más de una visita al poblado acompañado por los técnicos del Ayuntamiento, sobre todo a clubes y en zonas donde se desarrollan actividades náuticas. Es un trabajo que se lleva a cabo de manera pausada y hablado con los implicados, una cuestión que luego casará con la Iniciativa Territorial Integrada (ITI ), programa de inversiones de fondos europeos que gestiona el Gobierno de España. Pero hay que dejar claro que con respecto al modelo urbanístico que se pretende acometer en este enclave estará por encima el respeto al Sancti Petri de toda la vida.

-¿Está usted satisfecho con el cumplimiento del programa electoral del PSOE?

-Bueno siempre hay algo pendiente debido a las inversiones que no se han podido realizar por el endeudamiento. No obstante, no renunciamos a muchos proyectos. En este sentido, cabe destacar que redactaremos un plan especial para La Longuera donde se ubicaría un centro comercial con parcelas enajenadas. Además también estamos en conversación con interesados en ocupar una parcela hotelera. Asimismo, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA ) situó a Chiclana entre las localidades que más han crecido en número de autónomos en ciudades con más de 10.000 habitantes. En definitiva, en un programa electoral no siempre se puede cumplir con todo al cien por cien, pero siempre estamos en ello.

-Los últimos datos del desempleo han mejorado, si bien los últimos sitúan a Chiclana como la quinta ciudad con más de 40.000 habitantes con más paro de España. ¿Qué se puede hacer?

-Estamos en la provincia en la que estamos y no puede ser tratada como otra provincia más de España. Hacen falta planes de empleo y un plan industrial que repercuta de manera especial en astilleros. Las altas tasas del desempleo son muy duras para que no haya una actuación específica de orden superior que rebaje estos malos datos

-¿Prevé algún cambio en la composición del equipo de Gobierno o cambios en las responsabilidades de algunos concejales?

-Ya ha pasado el rodaje y me parece que el equipo de Gobierno está funcionando muy bien. Cada concejal sabe cuáles son sus competencias. Y como las cosas están funcionando, no me planteo realizar ajustes.

-¿Y cómo valora el pacto del PSOE con Ganemos que se firmó el pasado abril?.

-La incorporación del concejal de la formación de Ganemos, Adrián Sánchez, nos ha ayudado mucho. Ha demostrado lealtad institucional desde el primer instante y se ha adaptado a la convivencia en el Ayuntamiento tanto en lo personal como en lo político. En otras ocasiones he dicho que me planteaba con mayor implicación política a Izquierda Unida e incluso le planteé al PP la incorporación de Stefan Schauer al Gobierno local como delegado de Turismo, pero todo ello lo hice en el ánimo de lograr un Gobierno más fuerte en una ciudad como Chiclana que ya no es lo que era.

-¿Qué área municipal le preocupa más o le presta mayor atención?.

-Sin duda alguna Servicios Sociales. Lo que más llega al corazón son los problemas de la gente sin recursos que lo están pasando mal. Por eso nos hemos volcado en el presupuesto municipal para aumentar hasta 1,5 millones las partidas para este área. Cuando hablo de Servicios Sociales hablo de familias y también de vivienda, ya que llevamos más cinco años sin que se construya una promoción pública. En resumen, se trata de un tema que humanamente es muy duro, si bien poco a poco se reducen las dificultades teniendo en cuenta que en la campaña de 'Ningún niño sin juguetes' de 2015 bajó la demanda un 20% y este año va por el mismo camino.

-En otro orden de cosas, la tensión política entre PSOE y PP parece inacabable.

-El PP se ha instalado en el bloqueo y creo que se equivoca. La ciudadanía se da cuenta cuando obstaculiza asuntos como el PGOU o los presupuestos, así como la municipalización mediante declaraciones para enrarecer este proceso.

-El PP dice que hay que echar al PSOE del Ayuntamiento a patadas.

-Cuando alguien dice eso ya se ha definido. El PP tuvo su oportunidad de oro en época de crisis y después de su gobierno en mayoría en Chiclana la gente votó y debería darle gracias a que la agrupación Ciudadanos no se presentó a las elecciones municipales porque obtuvieron mejores resultados del que esperaba. Pero si alguien ha recibido un mensaje de la ciudadanía en las urnas ha sido el PP, una formación que aún no ha conseguido encontrar su sitio ni su liderazgo en la ciudad. Se ha situado como un partido radical. Incluso IU demuestra que es una formación con mayor compromiso que el propio PP.

-¿Qué nota se pone usted a su gestión y a la del equipo de gobierno durante este pasado año?

-Yo no me pongo nota, la pone la ciudadanía. Sin embargo, tengo que decir que me siento satisfecho con los avances que hemos logrado. Repito e insisto en lo importante que es para Chiclana aprobar el PGOU y los presupuestos municipales, así como otros logros como mantener la playa abierta durante todo el año, el impulso en el área de Juventud que dirige José Alberto Cruz o la consolidación de las empresas municipales (Emsisa y Chiclana Natural). En definitiva, tengo una buena percepción del actual equipo de Gobierno. Hemos recorrido un año de transición y en este que acaba de comenzar y el que viene supondrá plasmar muchas cosas que influirán en los chiclaneros y chiclaneras, así como en otros vecinos que han elegido este municipio para vivir. Creo que Chiclana ha cogido un buen ritmo y pienso que podemos ser optimistas de cara al futuro.